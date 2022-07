DETEKTIVI I NOVINARI OSULI PALJBU PO ADVOKATIMA ZORANA MARJANOVIĆA: 'Izleću iz Palate pravde usred izricanja presude?! ALO, MAJSTORI, TO JE BRUKA I SRAMOTA'

Sagovornici "Novog vikend jutra" osudili su ponašanje advokata Zorana Marjanovića koji su juče protestvovali nezadovoljni presudom njihovom klijentu.

Zoran Marjanović koji je osuđen na 40 godina zatvora za ubistvo svoje supruge Jelene Marjanović juče je sproveden u pritvor u Okružni zatvor u Beogradu. Novinar Aleksandar Crnomarković izjavio je da je nakon presude doživeo veliko olakšanje jer je pravda zadovoljena, ali i zabrinutost jer je, zbog traljavo odrađene istrage, optužnica bila “tanka”.

- Mi i dalje nemamo motiv, možemo samo da ga nagađamo, a nemamo ni oružje kojim je izvršeno krivično delo. To su dve strašno bitne stvari onda kada se traži maksimalna zatvorska kazna. Optužnica je izuzetno tanka i brine me upravo to što je lako oboriva – navodi Crnomarković za “Novo vikend jutro” sa Jovanom Jeremić.

Kaže da advokati odbrane pokušavaju da nađu “rupu u zakonu”, ali da postoje određeni dokazi koji ukazuju na to da je Zoran Marjanović kriv. Podseća na svedočenje frizerke kojoj se Jelena poverila i kojoj je rekla da mora da ode iz kuće Marjanovića jer će je tamo ubiti.

- Ekipa advokata oko Zorana Marjanovića nema previše iskustva, a ni previše znanja, i žalba neće biti toliko dobra – rekao je Crnomarković.

Ističe da je skandalozan odnos koji su Marjanovićevi advokati imaju pokazali prema predsednici sudskog veća i sudstvu generalno.

- Zamislite, oni su jedan za drugim demonstrativno izašli ne saslušavši obrazloženje presude. Alo, majstore! Onda dođete ispred Palate pravde pred kamere i nešto izjavljujete. Odete, uveče dobijete još jednu priliku, a onda se u najgledanijoj emisiji, u kojoj treba da zastupate interese svog klijenta, pojavite u patikama – kaže Crnomarković.

Uglješa Grgur, detektiv, ocenjuje da žalba neće promeniti ništa, te da je dobro što je Marjanović odmah poslat na izdržavanje kazne, kako ne bi pobegao.

- Veće je ozbiljno, svaki delić se meri i osuditi nekoga bez dokaza, to se ne događa – kaže Grgur.

Dodaje da je jedan od advokata “pun propusta”, pa u komunikaciji čak prelazi i na vređanje. Podseća da advokati treba da brane svog klijenta, a da, izuzev Nikole Dumnića, ostali nisu mnogo reprezentativni. Komentarišući izjavu koju je advokat dao kada je tokom izricanja presude napustio Palatu pravde, Grgur kaže:

Ovo je bruka i sramota jednog advokata!

Forenzičar Nenad Šipka ponovio je ono što je i dosad tvrdio – Jelena Marjanović nije ubijena tamo gde joj je pronađeno telo, a da izjava Zorana Marjanovića ne odgovara materijalnim tragovima. Neposrednih dokaza da je Marjanović izvršio ovo delo, kako kaže, nema.

- Zoran Marjanović je osuđen zbog grešaka svojih advokata i to odgovorno tvrdim – kaže Šipka za “Novo vikend jutro”. Dodaje da, iako nema nesrednih dokaza, ali da zdrava logika otkriva ime ubice. Odbrana je, tvrdi Šipka trebalo da prezentuje dokaze o “trećem licu na nasipu”, a to nije uradila.

Presuda je, ocenjuje, legitimna, ali ne i legalna.