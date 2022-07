ZORAN ZNA KO JE UBICA, ALI NE SME DA KAŽE! Šok izjava srpskog astrologa: Tvrdi da je OVA OSOBA UBILA JELENU MARJANOVIĆ

Prvostepena presuda Zoranu Marjanoviću je, tvrdi astrolog, iznuđena.

Astrolog Dušan Veličković prokomentarisao je presudu Zoranu Marjanoviću da je kriv za ubistvo supruge Jelene. Marjanović je, podsetimo, osuđen na 40 godina zatvora i proveo je noć u Okružnom zatvoru u Beogradu.

- Ta prvostepena presuda je iznuđena. To je moralo da se donese dva dana posle njegovog rođendana. Zoran Marjanović je rođen 20. jula, a 22. jula je bila presuda. To je kao poklon za rođendan. On je dobio neku presudicu, kao da je prošao na crveno svetlo i posle ide kući. Kažem da je to poklon, zato što je sud svestan da Zoran Marjanović nije ubio ženu Jelenu Marjanović i da su morali nešto da urade. Tu je na uviđaju napravljena katastrofalna greška, njih nekoliko je trebalo da odgovara zbog propusta - tvrdi astrolog i dodaje:

- Sud ne može Zorana da pošalje na 40 godina robije i on to koristi obilato. Njegov govor tela juče govori o jednom pacovu sateranom u ćošak. On nosi ogromnu tajnu. On zna ko je ubio Jelenu. Rekao sam kada se to desilo da je to porodična manufaktura. Ubeđen sam da je glavni izvođač radova bio njegov otac. I majka je tu bila, i da je tu bilo pripreme. To nije bilo naivno urađeno, već planirano. To i daje problema veštacima. Ovo je samo početak privođenja pravdi - zaključio je Veličković.