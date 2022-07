ZORAN MARJANOVIĆ MOŽE BITI I OSLOBOĐEN? Postoje 4 opcije - evo šta se dešava u slučaju UKIDANJA PRESUDE kojom je osuđen na 40 godina robije

Viši sud u Beogradu osudio je Zorana Marjanovića na kaznu zatvora od 40 godina za teško ubistvo supruge Jelene Marjanović 2. aprila 2016. godine u Borči.

Advokat Zora Dobričanin Nikodinović objasnila je za Pink da Sud ima 15 dana da izradi pisani otpravak presude i uruči je svim stranama u postupku - i okrivljenom i braniocima i tužiocu i punomoćnika oštećenih ako ih ima

Kako je dodala, nakon toga i odbrana i tužilac imaju rok od 15 dana da ulože žalbu. i predmet se šalje u Apelaciju

- Žalbe jednih se onda šalju na odgovor drugima i kada sve to stigne do prvostepenog suda spakuje se predmet i šalje u Apelacioni sud. Tamo se zadužuje sudija izvestilac koji podrobno i detaljno priprema predmet i zakazuje sednicu na koju poziva one koji su zahtevali da budu prisutni - tužioca i odbranu i okrivljenog ako su to tražili - precizirala je Dobričan.

U javnom delu svako referiše svoju žalbu, a u zatvorenom delu sednice sudije koje su veću se konsultuju sa sudijom izvestiocem o slučaju o ključim detaljima. Nakon toga može biti otvoren pretres pred drugostepenim većem i da onda meritorno presudi na samom kraju i da tako donese pravnosnažnu presudu ili može da potvrdi presudi ili da je preinači ili čak i da dobije oslobađajući presudu ili da je vrati na ponovno suđenje.

- Ukoliko se vrati na ponovno suđenje to može da traje koliko god, mogu se izvoditi novi dokazi kako u prilog odbrane tako i u prilog tužilaštva - pojasnila je Dobričanin.

Nesumnjivo dokazano da je Marjanović ubio ženu na svirep i podmukao

Postupajuća sudija Jelena Škulić Marjanoviću je odredila i pritvor do upućivanja na izvršenje kazne zatvora.

Škulićeva je prilikom izricanja presude rekla da je nesumnjivo dokazano da je Marjanović iskoristio poverenje svoje supruge i ubio je na svirep i podmukao način kako je opisano u optužnici.

Ona je rekla da je Marjanović u trenutku izvršenja krivičnog dela bio svestan dela i zabranjenosti istog.

Po nalaženju suda, olakšavajuće okolnosti su da je otac dvoje dece i da ranije nije osuđivan, dok je od otežavajućih okolnosti cenio način izvršenja dela, kao i poverenje njegove supruge, ali i držanje nakon ubistva.

Marjanović je na početku suđenja u novembru 2019. godine detaljno izneo svoju odbranu negirajući da je ubio suprugu, ali je odbio da odgovara na pitanja tužilaštva.