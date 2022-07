'6 GODINA GLUMI PAĆENIKA!' Psiholozi raskrinkali Zorana Marjanovića: Dobio 40 godina robije, pa REAGOVAO NENORMALNO - PRAVI NAROD BUDALAMA?!

Stručnjaci objašnjavaju da se osuđeni udovac ponašao atipično za osobu koja je saznala da će maltene do kraja života provesti iza rešetaka.

Zoran Marjanović, koji je prekjuče osuđen na 40 godina zatvora i sproveden u pritvor, zbog toga što je, kako je Viši sud u Beogradu utvrdio, 2. aprila 2016. na nasipu Crvenka kod Borče ubio suprugu Jelenu Marjanović (33), neposredno pre, za vreme, ali i posle izricanja presude, prema oceni psihologa, imao je lažno lice!

Stručnjaci objašnjavaju da se osuđeni udovac ponašao atipično za osobu koja je saznala da će maltene do kraja života provesti iza rešetaka, kao i da on sve vreme pokušava da u javnosti kreira lažnu sliku o sebi, želeći da izazvove sažaljenje i utisak da je on zapravo taj koji je oštećen.

Bez preteranih emocija

Tako Milan Kostić, sudski veštak i forenzički psiholog, kaže da je ponašanje Marjanovića u petak, kada je donesena presuda, bilo pomalo promenljivo, ali da je uspešno vladao situacijom.

- Ovo što smo do sada videli, kao i u petak, nije pravo lice Zorana Marjanovića. To ne može biti lice koje se osuđuje na 40 godina zatvora. Jednostavno, nije prirodno. On je pokušao da se izdigne iznad celokupne situacije - objašnjava Kostić:

U petak smo videli njegovu farsu, koju vešto ističe i odbrambeni mehanizam koji godinama koristi.

Kostić kaže i "da je Zoran poslao svima jasnu poruku da je nesalomiv, jer se dobro držao, kao i obično".

- Njegovo lice je u petak, ali i generalno od samog početka, bilo bez preteranih emocija i grimasa jer je to njegov vid samokontrole. On teži da sebe prikaže kao žrtvu, kao nekog paćenika, kako bi se ljudi na taj način poistovetili i sažalili, pa zato i imamo podeljenu javnost da li je on ubica ili ne - objašnjava psiholog.

Sagovornik je naveo i da je osuđeni više vodio računa o svom karakteru i ličnosti, a ne o tome kako će se predstaviti na sudu.

- Svojim ponašenjem je dao utisak smirene osobe, koja je nevina, kojoj je pričinjena šteta i kako ni on sam ne zna kako da se izbavi. S druge strane, to je čovek sa apsolutnom samokontrolom - kaže on:

Ima potrebu da se prikaže u tom pravcu i uspeva, ali mimikom nekada želi i da pošalje poruku da on zapravo pripada nekom nebeskom svetu. Šalje tu neku poruku da on nadvisuje, i da njegovom narcizmu nema kraja.

Učio je kako se postaje smiren

Sa Kostićevim mišljenjem slaže se i kriminolog i psiholog Dobrivoje Radovanović, koji je dodao da je Marjanović najverovatnije koristio i sedative.

- Neminovno je da je koristio lekove za smirenje, jer niko ne bi mogao da savlada emocije prilikom ovakvog događaja. Neizbežana je bilo kakva reakcija, ali on to verovatno koristi tokom svih javnih nastupa kako bi odao utisak smirenosti - pojašnjava Radovanović i dodaje da je udovac od sebe napravio ovakvu osobu isključivo vežbanjem.

- Učio je kako se postaje smiren čovek. Ima karakter osobe bez emocija - zaključio je.

Nije ni zucnuo, niti pokazao emocije Marjanović je, podsetimo, 22. jula pre nego što je došao na izricanje presude sedeo sa sinom Urošem, bratom Milošem, partnerkom Zoricom i advokatima u kafiću kod Palate pravde. To je zapravo, njegov ritual pred svako suđenje, ali ono što je tog dana bila drugačije jeste da je Zoranova porodica krenula s njim u sudnicu. - Zoran se nije slomio ni kad je čuo da je kriv i da se osuđuje na 40 godina. Iako su njegovi najbliži glasno negododavli i vikali da je presuda sramtoa, da je to nepravda, on nije ni reč rekao, niti mu se na licu videlo da je besan, tužan ili šokiran. Grimasu je napravio tek kada mu je sudija uručila papir za privođenje, shvativši da neće odmah ići u pritvor. Zbunjen je izašao iz sudnice, a za jednu ruku ga je drži brat, za drugu sin - prepričava izvor atmosferu sa izricanja presude. Pošto je saznao šta ga čeka, Zoran je došao svojoj kući u Borči, gde je okupljenim novinarima, ravnim tonom, na pitanje: "Zorane, ko je ubica?", rekao: "Kako ja da znam ko je ubio Jelenu? Besan sam, kad bih znao ko ju je ubio, lično bih mu presudio. Nemam pojma šta će sada biti, ovo je cirkus". Dok je ulazio u kuću slegnuo je ramenima i odmahnuo rukama. - Kada ga je policija potom izvodila iz kuće sa lisicama na rukama, na licu mu se video očaj, a pošto su mu sin, brat i devojka vikali: "Izdrži", on je maltene smirivao i dobacio im da se oni drže - prepričava sagovornik.