KAO DA SE VALJAO U BLATU! Ovako je Zoran Marjanović izgledao NAKON ZLOČINA - Evo zašto je to bio ključni dokaz da ga osude

Nemoguća je činjenica da se Marjanović jedini toliko uprljao tokom potrage svoje supruge, ali ne i ostali koji su učestvovali, rekla je Škulić.

Jedan od ključnih dokaza tužilaštva bilo je i blato na pantalonama koje je optuženi Zoran Marjanović imao nakon zločina, a na suđenju zbog ubistva pevačice Jelene Marjanović, sud je naveo da je ovaj dokaz validan i da je i po tom dokazu optuženi kriv za krivično delo teško ubistvo.

Sud je u svom obrazloženje presude naveo i da je nemoguća činjenica da se Marjanović jedini toliko uprljao tokom potrage svoje supruge, ali ne i ostali koji su učestvovali, pa je tako sudija Jelena Škulić navela da je posle "jedini blatnjav bio optuženi Zoran Marjanović".

- Zoran Marjanović nije rekao ni reč o tome odakle mu blato na pantalonama. Kako to da njegov brat, otac ili bilo ko drugi ko je učestvovao u potrazi nije bio blatnjav? Da bi imao tragove blata kakve je imao morao bi da se valja i trlja po nasipu, a on to nije radio - rekla je sudija Škulić.

Ono što je, prema sudu, bila još jedna od kritičnih stvari jeste i to što njegove navode nisu potvrdili ni svedoci koji su u ovom predmetu.

- Nezamislivo je da žena koja drži do sebe i svog izgleda trči po barama i blatu i svaki put se uprlja kao tog dana Zoran. Jednostavno, nije običaj da takva žena to radi - rekla je Škulić i dodala da blato sa nasipa nije isto kao blato iz kanala i da se od svih analiziranih uzoraka zemlje poklapaju samo oni iz kanala i sa pantalona optuženog.

Sudija je rekla da je Zoran Marjanović svojevremeno pokušao da opravda blato na pantalonama tako što je izjavio da je on sutradan silazio u kanal kako bi tražio svoju suprugu i da otuda tragovi. Marjanović je, kako je dodala, rekao i da je to blato na njegovim pantalonama bilo i na dan ubistva, što je prema sudu nelogično da čovek šeta blatnjav dva dana.

- Jelena nije bežala ka mužu i detetu, već je pokušala je da izađe iz kanala. Tragove krvi na granama s druge strane kanala ostavila je oštećena Jelena pokušavajući da se izbavi i dočepa nasipa. Takođe, leva patika sa druge strane kanala odbačena je od strane izvršioca kako bi se zavarao trag i naveo da je ubica navodno otišao u drugom pravcu. Teza odbrane da je ubica mokar, krvav i blatnjav, gde kao jednom rukom drži patiku, drugom je udara, dok joj trećom skida burmu i izlazi na drugu stranu kanala - rekla je Škulić i dodala da je ovo još jedna od ne logičnih i neverovatnim dokaza koje je iznela odbrana Zorana Marjanovića.

Podsetimo, Marjanović je 22. jula prvostepenom presudom Višeg suda u Beogradu osuđen na 40 godina zatvora zbog krivičnog dela teškog ubistva. Sud je usvojio predlog tužilaštva da mu se odredi pritvor, pa se optuženi Marjanović prvo našao u policijskoj stanici 29. novembar gde mu je utvrđen identitet. Nakon toga optuženi je maricom sproveden u centralni zatvor.