Navukla ga na Vajberu.

Radmila Matić (41) iz Beča, žena koja je tvrdila da se mesec dana posle ubistva pevačice Jelene Marjanović dopisivala sa njenim suprugom Zoranom, preminula je prošlog septembra i nije dočekala epilog slučaja kojim je, možemo reći "bila opsednuta."

Matićeva je prvi put 2016. dospela u centar javnosti, kada je obelodanjeno njeno eksplicitno dopisivanje sa Zoranom Marjanovićem.

Nakon godinu dana od kako je pratila i provocirala Zorana Marjanovića, Rada Matić ponovo je dala intervju kako veruje da je porodica Marjanović počinila ritualni zločin po nalogu sekte.

- Sigurna sam sto odsto da se drogirao. On je dan i noć bio nadrogiran, a sem droga stalno je koristio tablete za smrenje. Oni su svi porodično na tabletama, ali ne zbog tuge i stresa već da se nekom nešto ne omakne i da što smirenije pričaju kako se ne bi odali - rekla je Rada i dodala da je Zoran ipak jedne noći rekao nešto veoma čudno:

- Rekao mi je da je dobro što je Jelena ubijena i što je tako ispalo jer bi inače videla neko veće zlo, a sada je sluškinja tvorca - ispričala je ranije Rada Matić.

Podsetimo, Rada Matić je javnosti postala poznata nakon što je obelodanila da se mesecima dopisivala s Zoranom Marjanovićem, a čak je priču i dokumentovala porukama koje joj je on slao.

Ona je tada, neposredno po objavljivanju vesti o navpodnoj vezi sa Zoranom pristala da za medije prokomentariše Zoranovo hapšenje.

- Iskreno rečeno, nisam mislila da je on ubio Jelenu, ali sam sigurna da zna pravu istinu i da će progovoriti. Očekujem da dođe do nekog preokreta, da Zoran ispriča nešto sasvim drugo, pa nas sve iznenadi. Već danas očekujem da uhapse i Zoranovog oca Vladimira, ali i njihovog kuma Ivicu. Marjanovići su veoma namazani i opasni. Videlo se da nisu čisti. Mogu samo da kažem jadna Jana, kako će ona sad i bez oca - rekla je ranije za medije Matićeva.

Podsetimo ona je tada tvrdila da je svakodnevno bila izložena uvredama i pretnjama na stranici "Podrška Zoranu Marjanoviću", pa je zato samo želela da se našali kada je napisala "da će od Marjanovića napraviti gulaš".

- Oni su napisali status, koji je kasnije izbrisan, da će mi izvaditi oči i poslati ih mojim roditeljima. Razmišljala sam šta da uradim, pa sam odlučila da se našalim s pričom o gulašu. Mislila sam da su svi shvatili da je to šala, ali i da nisu, ne zanima me. Stalno mi prete, a ja to ne prijavljujem nikome - tvrdi Matićeva.