Pokojna Zorica Krsmanović, majka tragično nastradale pevačica Jelene Marjanović verovala je u Zoranovu nevinost, ali je bila ubeđena da je njenoj mezimici naudio neko iz njegove porodice.

Zorica Krsmanović je uglavnom izbegavala da priča sa novinarima, a novinari su imali priliku da komuniciraju sa njom.

Jedna od novinarki i novinara se priseća svih razgovora i iz prve ruke nam prenosi detalje.

– Veče kada je Jelena nestala bila je i ona na nasipu, tražila je Jelenu sa ostalim članovima porodice čak i kada je mrak pao. Tada je skoro bila sigurna da se Jeleni nešto dogodilo jer su imale planove, s druge strane bila je sigurna i da Jelena ne bi tek tako otišla ostavljajući dete – kaže novinarka Jelena Rafailović koja je često komunicirala sa Zoricom skoro do njene smrti.

Kada je telo dan kasnije oko 12 sati pronađeno usledio je šok, jer se do samog kraja nadala da je Jelena živa.

– Imala je samo jedno pitanje na koje nije dobila odgovor do smrti. Često ga je postavljala sebi ali i celoj javnosti, najviše je bilo upućeno ubici njenog deteta. To pitanje je: ” Zašto?” Umrla je ali na to pitanje nije dobila odgovor, a čini se da taj odgovor nemamo ni danas – kaže novinarka.

Prema njenim rečima Zorica je i pre ubistva imala ne tako dobre odnose sa Marjanovićima.

– Često je pričala da se ne posećuju kao i većina porodica koja se na taj način sprijatelji. Nije imala zajedničkih tema sa Vladimirom niti sa njegovom suprugom. Kada je odlazila u posetu Jeleni uglavnom bi sedele su studiju. Sa Zoranom je bila drugačija situacija. Uvek je govorila da su Zoran i Jelena svuda išli zajedno jer su se mnogo voleli. Jelena je kao vrlo mlada počela da peva po kafanama, ali uvek u pratnji oca. Kasnije kada joj je otac preminuo prestala je da peva i prvi put je zapevala na svojoj svadbi – priseća se novinarka.

Prema njenim rečima tokom prvog razgovora sa majkom ubijene pevačice postavila joj je pitanje, da li zna ko bi mogao da bude ubica? Da li joj je neko pretio da li se nekog plašila? Pa čak i to da li je Zoran mogao da uradi tako nešto?

– Skoro ni jednog trenutka nije posumnjala da bi Zoran tako nešto mogao da uradi, ali za njegovu porodicu nije mogla da garantuje. Uvek je isticala da je ljubav između Zorana i Jelene bila jaka i da su mnogo voleli svoje dete. Pominjala je i da je Vladimir morao sve konce da drži u svojim rukama. Dešavalo je se da ih po nekoliko puta zove i kontroliše. Jelenu je to nerviralo ali mu to nije govorila. S druge strane i ta zatvorenost porodice Marjanović mnoge je navodila na sumnju. Ali činjenica da je to tako stvarala je sumnju i kod pokojne Zorice Krsmanović – rekla je sagovornica i dodala:

– Čak i ta sumnja kod nje u prodicu nije joj nagoveštavala šta bi mogao da bude motiv, a samim tim i odgovor na pitanje zašto. Jelena je bila vredna i skoro da je održavala celu kuću. Često su se pojavljivali komentari kako je u toj kući ona bila čistačica. Moram da kažem da je Zoran Marjanović jedini iz porodice koji je nastavio neki normalan kontakt sa Zoricom do Jelenine smrti – zaključila je Jelena Rafailović.