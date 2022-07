STRAŠNA SUDBINA MALE JANE! GOLGOTA ZA ĆERKU JELENE I ZORANA MARJANOVIĆA TEK POČINJE: 'Dete sada živi u dva paralelna sveta'

Dete sigurno najviše pati zbog svega...

Majka joj je svirepo ubijena 2016. godine. Otac joj je 2022. osuđen zbog toga na 40 godina zatvora. Bez majke Jelene, kojoj je život prekinut u 33. godini, a sada i bez oca, koji je nepravosnažno osuđen i čeka ga boravak u zatvoru makar do okončanja žalbenog roka, sigurno da je najveće pitanje šta će se sada događati sa Janom Marjanović (11).

Dete sigurno najviše pati zbog svega, a psiholog Snežana Repac smatra da se agonija devojčice neće brzo okončati, kao i da bi sav stres koji je doživela mogao da ostavi psihičke posledice.

"Presuda nije pravosnažna, što znači i da agonija tog deteta nije gotova. Ona je dete u godinama kada može da shvati da proces nije okončan. Moguće je da dobije strah u svoj toj neizvesnosti. Posebno je sve teško jer ona sada ulazi u adolescenciju. Živi u ta neka dva paralelna sveta, u kojem postoje dve istine. To je prilično teško za jedno dete. Ona mora da pomiri protivurečnosti, da se sa njima saživi i da tako funkcioniše. Sve ovo je pogubno za njenu psihu", tvrdi Snežana Repac za Objektiv.

VISOKI RIZIK

Kako kaže, ta dva sveta u kojima živi su oni u kojima je njen otac ubio njenu majku i onaj u kome to nije učinio.

"Jedno priča njen otac, drugo javnost. Najvažnije je njeno sećanje na sam događaj i da li je to tako kao što je nama prikazano. Imamo zvaničnu priču da je Zoran sa detetom bio na nasipu. Ukoliko je to tako, dete je na taj način i ispitano. To je sigurno radio visoko profesionalni tim stručnjaka i to je zabeleženo i video-zapisom. Stručnjaci ne smeju biti slabiji od deteta, pa da ga je bilo ko indoktrinirao i izmanipulisao, tim stručnjaka psihologa i veštaka će da otkrije da li je dete govorilo istinu ili ne. Ne može jedno dete da slaže tim eksperata", navodi sagovornica.

Repac ukazuje da dete usled stresa imalo traumatski potencijal.

"Sve zavisi kakav je odnos imala sa ocem. Sigurno je da se jače vezala za oca kao roditeljsku figuru, tako da će ovo odvajanje biti stvarno bolno za nju. Može da vodi i ka nekim depresivnim stanjima. Zaista je visok rizik za to dete i mora neko njom mnogo da se bavi", upozorava Repac.

Psiholog navodi da je smrt Jelenine majke Zorice, koja je čuvala Janu, sigurno ostavila posledice na njenu psihu, kao i kasnije smrt Zoranovih roditelja sa kojima je živela.

PRIVREMENI STARATELJ

Pošto je Jelenina tetka najavila da će se boriti za starateljstvom nad njom, a nezvanične informacije govore da je takav zahtev spreman da podnese i Zoranov brat Miloš, sagovornica objašnjava i šta bi moglo da se dogodi.

"Može i nadležni centar za socijalni rad da preuzme starateljstvo. Postavlja se voditelj slučaja i privremeni staratelj do okončanja procesa, pa će vršiti procenu ko je najbolji da bude privremeni staratelj. To će biti neko ko joj je najviše privržen, ko je najstabilniji psihički, ko ima bolje uslove za dete, ko ima uslove za brigu, taj roditeljski kapacitet. Ukoliko bude pravosnažno osuđen, Zoran onda neće moći da bude staratelj. Možda je dete dosad bilo u nekoj izolaciji, možda je Zoran čuvao dete da neko na nju ne vrši neki pritisak", dodaje Snežana Repac.

Psiholog nema dilemu da su prethodnih šest godina i sve što se tokom njih događalo ostavili dubok trag na devojčicu koji će je pratiti tokom čitavog života.

"Ona je već doživela 'negativnu slavu'. Od njenog genetskog mentalnog sklopa zavisi koliko će uspeti da izraste u zdravu osobu, ali sve te traume su dovoljno teške da stekne nepoverenje u svet oko sebe. Postavlja se i pitanje kako će saznanje da joj je otac osuđen za ubistvo majke retroaktivno da deluje na nju? Šta će biti ako shvati da je živela sa ubicom svoje majke", upozorava Repac.

ŠTA JE REKLA O POSLEDNJEM SUSRETU

Jana je svojevremeno smatrana ključnim svedokom u slučaju ubistva njene majke. U javnosti se čak spekulisalo da je njeno svedočenje doprinelo da njen otac bude pušten na slobodu u jesen 2016. godine. Devojčica je momentu ubistva njene majke imala svega pet godina, a u istrazi je opisala da se igrala sa tatom, a da je mama otišla da trči. Navela je da se onda "mama izgubila u travi", a da su ona i "tata krenuli da je traže". Tvrdila je da ju je tata držao za ruku.

"Sećam se da smo došli tamo i onda smo sišli niz neko brdo, a zatim je mama otišla gore i rekla: 'Idem ja'. Tata i ja smo preskakali vijaču i videli smo da je nema. Onda smo je tražili i zvali smo je, ali nje nije bilo", navodno je opisivala tužiocu svoj poslednji susret s majkom.

Kada je otac upitao da li zna gde je njena mama, devojčica je odgovorila:

"Znam. Ona je na nebu".