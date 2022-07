VEROVAO JE DA IMA ASTRALNE PROJEKCIJE: Da li su PARANORMALNE misli iz detinjstva uticale na život Zorana Majanovića

Zoran Marjanović, osuđeni za brutalno ubistvo supruge Jelene, kao dete verovao je da ima astralne projekcije i da "svako veče ide na kosmički nivo" .

Ovakvim njegovim pričama njegovi, sada pokojni roditelji, su se ponosili, puštali ga da gostuje po emisijama, a sada, nakon presude koju je šest godina čekala cela Srbija, postavlja se pitanje da li je način na koji je Marjanović odrastao uticao na stvari koje su se kasnije dešavale i zločin koji je počinio.

Pre tačno 32 godine tada desetogodišnji Zoran Marjanović, tvrdio je da ima mogućnost da ide u paralelni univerzum zahvaljujući astralnoj projekciji. On je detalja je pričao kako izgleda taj svet u koji on odlazi kada legne da spava, a neki od detalja koje je kao desetogodišnjak iznosio izazivaju jezu. Pre svega, jer je to izgovarao dečak.

U videu koji traje gotovo pola sata dečak je govorio da je "astralni svet grad mrtvih i da je tamo počeo da putuje od prvog razreda".

"Putovao sam u snu, kada zaspim. Onda odem do prvog nivoa astrala. Ima četiri negativnih i sedam pozitivnih. Ja sam samo četiri prošao. Negativni su za ubice, za one što ne rade pozitivno. Sve je crno belo. Tu su napaćenici", govorio je on.

Zoran je pričao i da voli da tamo odlazi, da tamo može da ode i u budnom stanju, ne samo kada spava. Voleo je tamo da ide, pričao je, jer ga tamo pročiste negativne energije ovozemaljskog sveta.

Roditelji podržavali njegove bizarne priče

Bujna mašta ili ozbiljan psihološki problem, Zoranovi sada već pokojni roditelji, smatrali su da njegovu priču treba da čuju šire narodne mase, pre svega one koje veruju u paralnormalne pojave i fenomene.

Posle 26 godina od ove izjave, ovaj dečak, tada odrastao čovek, kako je utvrdio Viši sud u Beogradu ubio je svoju suprugu Jelenu Krsmanović. Iako je psihijatrijsko veštačenje Marjanovića tokom istrage ovog zločina, a koje je obavilo troje iskusnih sudskih veštaka, psihijatara, ukazalo da je on bio uračunljiv u trenutku ubistva svoje supruge, postavlja se pitanje: “Da li su paranormalne pojave u koje je on verovao kao dečak i koje njegovi roditelji, po svemu sudeći nisu pokušali da mu iskorene jer su i sami verovali u njih, ostavile posledice na njegovo odrastanje?”

"To ukazuje na postojanje duševne bolesti"

Prema rečima psihološkinje Tatjane Daničić, na osnovu informacija koje ima iz medija vezano upravo za Marjanovićevo gostovanje u “Trećem oku”, ali i ubistvo pevačice, sve to ukazuje da je Zoran imao psihotičnu epizodu.

- Ono što je on govorio kao dečak ukazuje na postojanje duševne bolesti. Pretpostavljam da on ima nekoga u porodici ko je duševni bolesnik, a nažalost to što je on govorio i video kao istinu, roditelji imaju potrebu da racionalizuju. Oni se obraćaju u takvim situacijama alternativnijim sturčnjačica, a ne psiholozima i psihijatrima jer se plaše stigmatizacije. Jer i sredina će radije prihvatiti alternativna opravdanja, nego da čuju da neko ima problem psihološke prirode - objašnjava naša sagovornica.

Ona navodi i da je sredina u kojoj dete raste najznačajniji faktor u šta će čovek da izraste.

- Ako postoji sklonost sredine, ako raste u sredini koja podstiče takav razvoj može da se desi da to ostavi posledice kasnije - naglašava ona i dodaje da kasnije može doći do poremećaja ličnosti.

- Ne verujem da je imao problem sa poremećenom svešću kada se dogodilo to ubistvo, već da je uradio to vrlo smišljeno. Strašno je ubiti drugog čoveka, a na osnovu svega verujem da je ta žena sa njim trpela jako mnogo i da su ljudi iz njihovog okruženja znali za to - pojašnjava Daničić.

Tup pogled, gledao pravo u sudiju

Tokom čitanja presude Marjanoviću, kojom je osuđen na 40 godina robije, on je imao tup pogled, gledao je u sudiju direktno. Nije se tresao, nije se pomerao, hvatao za glavu. Samo je stajao mirno i gledao u pravcu sudije. Kako objašnjava naša sagovornica, takva reakcija ide u prilog sklopa poremećaja ličnosti, koji Zoran verovatno ima.

- Ali šta god da je to ne može da ga opravda za zločin, niti da se na takva stanja svaljuje. Ko ubije drugog čoveka on je sam odgovoran. Niko nije drugi kriv osim njega - naglašava ona.

Cela porodica verovala u "lečenje energijom"

Inače, majka Zorana Marjanovića lečila je teško bolesne u svojoj kući u Borči “bioenergijom”. Niko od Marjanovića nije pričao o drugim članovima porodice sem o njoj i svaki put u superlativu kao o “ženi zmaju” koja je toliko toga proživela i koja ima isceliteljske moći - “dar od boga”.

Ona je tako izbegla odlazak na sahranu svoje snaje jer, kako je tada kazao njen suprug Vladimir, “ona tamo nije smela da ode zbog posla kojim se bavi, jer je na groblju energija veoma loša i ako bi se tamo pojavila, ugrozila bi svoju energiju”.

Energija koju je ova žena navodno posedovala Zorici je služila kao opravdanje za to da ne bude podvrgnuta poligrafu. Samim tim, nikada nije utvrđeno da li ona nešto o ubistvu zna.

Ni reč o sinu, ni zločinu

Zorica Marjanović nikada nije davala izjave za medije niti je želela da bude tu kada su novinari razgovarali sa njenim sinom Zoranom, odnosno sa suprugom Vladimirom. Međutim, jedini put kada je odstupila od svog stava, bio je kada je imala saslušanje zbog bavljenja nadrilekarstvom, sedam meseci po ubistvu svoje snaje.

Ona je tada potpisala sporazumno priznanje krivice kojim je pristala na uslovnu kaznu od tri meseca.