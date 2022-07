'BRZO ĆU SE VRATITI KUĆI' Zoran Marjanović iz zatvora poslao PORUKU ĆERKI - muči ga samo JEDNA STVAR

Zoran Marjanović (43), koji je u petak osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva supruge Jelene, poručio je iz Centralnog zatvora ćerki Jani (12) da ne brine za njega, jer uskoro dolazi kući.

Zoran dobro podnosi pritvor, ali mu jako teško pada to što je ponovo razdvojen od ćerke, prenose mediji. On je u Centralni zatvor doveden u petak oko 20 časova, nakon čega je po proceduri sa još jednim cimerom smešten u sedmodnevni karantin koji je uveden zbog pandemije korone.

Vratio mu se optimizam

Kako prenose mediji, prvo veče Zoran je bio veoma tužan, upoznao se sa cimerom iz ćelije, ali je odbio svaki razgovor sa njim. Pojeo je večeru i legao da spava.

- Međutim, kako dani prolaze, Marjanoviću se vraća optimizam, pa je sa cimerom počeo da razgovara o različitim temama. Zoran najviše priča o ćerki Jani i veoma brine kako ona podnosi to što je on opet u zatvoru rekao je sagovornik i dodao:

- On je zato ćerkici preko advokata poslao poruku da se ne brine i da bude jaka, jer će se on brzo vratiti kući... Inače, jedan od Marjanovićevih branilaca, advokat Stefan Jokić bio je juče u poseti svom klijentu. On je reporterima koji su ga čekali ispred Centralnog zatvora, na pitanje: Kako je Zoran?', samo kratko odgovorio: "A kako može da bude čovek koji je osuđen na 40 godina?"

Podsetimo, Jana, koja je u vreme ubistva majke Jelene imala pet i po godina, svojim iskazom je dala čvrst alibi ocu Zoranu.

Ona je na saslušanju, odmah posle ubistva, rekla:

"Mama je otišla da trči, a tata i ja smo ostali da se igramo. Kada je više nismo videli, krenuli smo da je tražimo. Prvo smo hodali tako što me je tata držao za ruku, a onda sam hodala pored njega. Pošto nismo uspeli da je pronađemo, tata je pozvao policiju..."

Kasnije je isto rekla i 2018. tokom razgovora koji je Apelacioni sud naknadno naložio.