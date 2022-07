PRIZNAO UBISTVO UJNE! Pink.rs saznaje: Milorad iz Zemuna rekao da je imao sukob sa rodbinom i tvdrio da imaju MAŠINU ZA ČITANJE MISLI

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je saslušan Milorad M. (45) osumnjičen za ubistvo svoje ujne J.S. (67) keserom u dvorištu zajedničke kuće u Zemunu, u subotu, 24. jula ove godine.

Osumnjičeni je na saslušanju priznao delo koje mu se stavlja na teret i izneo je svoju odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, kao i zbog uznemirenja javnosti.

Miloradu M. se na teret stavlja krivično delo ubistvo iz člana 113. Krivičnog zakonika za koje je zaprećena kazna od 5 do 15 godina zatvora.

Sumnja se da je Milorad M. u subotu oko 13:20, sačekao u dvorištu porodične kuće J.S. i dok je širila veš, tesarskim čekićem – keserom, joj zadao više udaraca u glavu i usmrtio je na licu mesta.



Osumnjičeni je najpre sam pozvao policiju i prijavio šta je uradio, ali je po dolasku pripadnika policije odbio da im otvori vrata. Policija je bacila suzavac, razvalila vrata i uhapsila Milorada M.

Tužilaštvo će naložiti veštačenje uračunljivosti Milorada M. u vreme izvršenja krivičnog dela, sudsko medinicnsko veštačenje i veštačenje bioloških tragova.

Sukob oko nasledstva

Kako Pink.rs nezvanično saznaje, Milorad M. se na saslušanju branio da je sa rodđacima, među kojima je bila i ujna imao sukob oko nasledstva imovine. Ispričao je da su oni imali mašinu za čitanje misli.

On je iz te mašine on čuo razne glasove koji su mu rekli da treba da uradi, to što je uradio.

Osuđivan je zbog preprodaje droge 2006. na uslovnu kaznu od 6 meseci zatvora I na istu kaznu zbog držanja droge 2019. godine.