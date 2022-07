MISTERIOZNA KUMA VERA ZNA SVE TAJNE MARJANOVIĆA: Poslednja se čula sa Jelenom, pa pomagala policiji da pronađe ubicu

Misteriozna kuma Vera Vukomanović žena je od poverenja porodice Marjanović i njihova desna ruka.U proteklih šest godina nije bilo događaja u kući Marjanovića kome Vera nije svedočila i odigrala svoju ulogu.

Kuma Vera je osoba koja se poslednja čula sa pevačicom Jelenom Marjanović pre nego je ona brutalno napadnuta i udarena čak 8 puta tupim predmetom u glavu, a potom ostavljena da umre u kanalu na nasipu u Borči.

Ona je znala sve tajne porodice Marjanović, a spekulisalo se i da je živela sa njima u kući.

- Vera je porodična kuma Marjanovića i u njihovoj kući je tretirana kao član porodice. Maltene je živela s njima. Ona je bila i svedok na suđenju Zoranu Marjanoviću i opisala je poslednji dan Jelene Marjanović u toj kući - objasnio je izvor Kurira.

Već bila u pritvoru Kuma falsfikator Vera Vukomanović 4. novembra 2019. uhapšena je zbog sumnje je s još jednim muškarcem falsifikovala isprave. Ona je tada izvedena pred tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, i kako Kurir tada saznao određen joj je pritvor do 30 dana. - Kuma Vera se tereti da se uz pomoć falsifikovanog ovlašcenja M. V. iz Republičkog geodetskog zavoda odrekla prava na žalbu i time omogućila svom saučesniku da se uz pomoć falsifikovanog kupoprodajnog ugovora uknjiži kao vlasnik parcele na Zvezdari - objasnio je izvor Kurira tada.

Ona je detaljno opisala dan kada je ubijena pevačica.

- Došla sam tog jutra u kuću, kupila sam usput hleb. Zorica je već bila budna kada sam došla, dok su ostali spavali. Probudile smo Uroša jer je tog dana trebalo da polaže vožnju. U međuvremenu je ustao i Vladimir - ispričala je Vera i dodala:

- Jelena, Zoran i njihova ćerkica otišli su to popodne na nasip. Poslednji put sam se čula sa Jelenom oko 16.42 - navela je ona tada, a kako je u optužnici navedeno to je bilo neposredno pre vremena ubistva koje se vodio oko 17 časova. Vera Vukomanović se u aprilu 2016., nakon pronalaska Jeleninog tela u kanalu pored nasipa, svesno ili nesvesno izlanula i rekla:

- Ne možemo da verujemo da neko kaže da nismo odmah zvali policiju nakon što je Jelena nestala na nasipu. Ja sam ih lično zvala, a Zoran je s Jeleninom slikom otišao u sedište beogradske policije. Zvali smo i Sigurnu kuću i prijatelje i poznanike iz svih mogućih ustanova - rekla je ona, a tada se postavilo pitanje zašto su Jelenu odmah tražili u toj ustanovi.

Kuma Vera je posle ubistva otvorila dušu i za Kurir navela da sarađuje sa policijom.

- Ne zameram policiji što me ispituje, dolazi u moju kuću i proverava zbog Jelenine smrti, jer je sve to u cilju da se ubica što pre pronađe. Svaki dan sam kod Marjanovića, pomažem kad im je najteže i samo ja znam kroz kakav pakao prolaze - rekla je Vera i nastavila:

- Svašta se pisalo po medijima o tragediji, a naročito o Marjanovićima, pa i o meni, i to me je veoma zabolelo. Znam kako im je, pokušavam na sve načine da im pomognem nakon tragedije. Nije nikakva misterija to što sam svakodnevno kod njih - kazala je za Kurir Vera i dodala:

- Pratim i podržavam rad policije. Nisam za to da se gubi vreme. Porodica Marjanović ako nekome nije pomogla, sigurno nije odmogla. A pomogla jeste.

Ona nije zamerila ni što joj je policija pretresla kuću.

- Ako je pretresla, i treba. Znači, sve što zatreba u cilju istrage, tu smo. Otvorena su nam vrata. Ako treba bilo šta da se sazna, tu smo da sarađujemo noću i danju, kako god, samo da se ubica što pre otkrije - kaže ona.

Prilikom hapšenja koje se dogodilo u petak u porodičnoj kući Marjanovića, kada je Zoran privođen posle presude, jedan događaja privukao je pažnju javnosti, a to je kuma Vera koja je nosila hleb dok su specijalci izvodili Zorana iz kuće.

Prilikom ulaska u dvorište nekoliko pasa, koje čuvaj Marjanović, preplašeni od maskiranih policajaca počeli su da laju na njih, a jedan od nadređenih zamolio je kuma Veru da pse zatvori u boks zbog bezbednosti.

Preplašena žena ušla je u kući i uzela pola hleba kako bio pse odvela u boks i u momentu nepažnje, prilikom izlaska iz kuće zaključala je vrata pa je tako zatvorila policajce koji su u tom momentu izvodili Zorana iz kuće.

