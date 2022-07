MISTERIJA KRVAVIH TRAGOVA NA NASIPU, NALAZ NAJPOZNATIJEG SRPSKOG PATOLOGA OTVARA PITANJE: Da li je Zoran Marjanović imao POMAGAČA?

Pevačica Jelena Marjanović ubijena je pre šest godina, tačnije 2. aprila 2016. godine na nasipu Crvenka u Borči, a njen suprug Zoran Marjanović osuđen je u petak na 40 godina za ubistvo supruge.

Strasti oko presude Zoranu Marjanoviću i dalje se ne smiruju.

Javnost se podelila na one za koje je suprug ubijene pevačice kriv, ali i one za koje je on potpuno nevin! Rasvetljavanje ovog zločina, počinjenog prema optužnici 2. aprila 2016. oko 17 sati, i dalje prate brojne nejasnoće. U ovom trenutku čak ni vreme smrti nije sa stopostotnom sigurnošću utvrđeno, a misterija je i šta se dešavalo u noći između 2. i 3. aprila, jer je telo pronađeno sutradan.

Eminentni stručnjak i patolog Zoran Stanković u svom nalazu je utvrdio da je telo, po svim pokazateljima, u vodi bilo najmanje pet do šest sati, a najduže 10, a možda i više časova. Ovaj nalaz donekle stavlja pod znak pitanja vreme zločina.

Takođe, u zaključcima se navodi i da je mlada žena već kod prvog udarca u potiljak, a zadobila ih je ukupno osam, bila donekle onesposobljena, pa čak i bez svesti. Imajući to u vidu, gotovo je onda bilo nemoguće da je Jelena Marjanović pokušala da izađe iz kanala, pređe na drugu stranu i ostavi kapljice krvi.

- Te povrede jako puno krvare, i da su one nanete na tlu, na površini zemljišta bilo obraslo travom, bilo čime, onda bi tu bili veliki, okom vidljivi tragovi krvi - navodi se u nalazu veštaka Stankovića.

- U konkretnom slučaju, povređivanje tog dela tela bila bi u vodi, onda je nakon nanošenja prve povrede moglo da dođe do poremećaja svesti i najverovatnije je došlo do poremećaja svesti oštećene. Ona nije mogla sa tim povredama i u tom stanju da napusti prostor kanala u kome se nalazila i prostor vode, tako da ona sigurno nije nanela te tragove.

Ako nije žrtva, ko je mogao da načini te tragove? Na pitanje sudije Jelene Škulić, tokom trajanja postupka, da li je Jelena mogla "da proba da izađe iz kanala", prema nalazu obducenta, "možda je pokušala da izađe... moguće da je krenula, ali joj je u vodi naneta ta povreda".

Otkud kapljice krvi na stabljikama biljaka sa druge strane kanala? I tu je Stanković jasan:

- Sasvim sigurno je da taj trag krvi, koji je pronađen sa druge strane kanala na rastinju tj. na granama drveća, sigurno ne potiče od oštećene, sigurno je da ga oštećena nije nanela, već da je to trag koji je naneo povredilac nakon izlaska iz kanala.

Iz celokupnog obdukcionog nalaza, ali i veštačenja DNK tragova, od kojih neki biološki uzorci uzetih sa žrtve do danas nisu identifikovani, proizilazi da je ubica morao da stoji u vodi, ubija Jelenu, prelazi sa druge strane kanala. Sa njega se slivala žrtvina krv, koja je ostala na rastinju.

Mnogo toga vezano za to kobno popodne na nasipu Crvenka u Borči nije rasvetljeno. Ostao je niz nerazjašnjenih, logičnih pitanja, počev od toga gde je u vreme zločina bila šestogodišnja devojčica, kako se i gde Marjanović presvukao, gde je oružje... Da li je imao pomagača ili više njih i ko su oni? I, naposletku, kada je tačno pevačica ubijena?

