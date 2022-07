5 MINUTA PRE SMRTI: Jelena Marjanović je POSLEDNJU PORUKU poslala OVOJ OSOBI - nije niko od članova porodice

Pevačica Jelena Marjanović ubijena je pre šest godina, tačnije 2. aprila 2016. godine na nasipu Crvenka u Borči, a njen suprug Zoran Marjanović osuđen je u petak na 40 godina za ubistvo supruge. Strasti oko presude Zoranu Marjanoviću i dalje se ne smiruju.

Javnost se podelila na one za koje je suprug ubijene pevačice kriv, ali i one za koje je on potpuno nevin! Rasvetljavanje ovog zločina, počinjenog prema optužnici 2. aprila 2016. oko 17 sati, i dalje prate brojne nejasnoće. U ovom trenutku čak ni vreme smrti nije sa stopostotnom sigurnošću utvrđeno, a misterija je i šta se dešavalo u noći između 2. i 3. aprila, jer je telo pronađeno sutradan.

Tokom suđenja Marjanoviću saslušana je svedokinja M.Š. doktorka Doma zdravlja Borča, koja je potvrdila da je ona u 16.43 razmenila poruke sa Jelenom Marjanović.

Podsetimo, prema optužnici, Jelena je ubijena na nasipu između 16.47 i 17.10 sati. M.Š. koja je inače udovica N. Š. kojeg je ubila Olivera Krsmanić, otkrila je da su se dopisivale o zdravstvenom stanju Jelenine majke Zorice, koja je bila teško bolesna.

- Ja sam joj saopštila da su stigli neki rezultati a ona je pitala šta bi trebalo dalje da joj daje od lekova. U poslednoj poruci mi je napisala: "Ok. Od čega ovo drugo može da bude, da nije od zračenja?" - ispričala je doktorka.

Prodavačica M.R. u to vreme radila je u jednoj radnji u Borči gde je Zoran kupovao odeću i tokom svedočenja rekla da je neposredno pre ubistva pevačice kupovao odeću.

- Zoran je sa ocem 3-5 dana pre Jelenine smrti bio u radnji i kupio dva ili tri para kamuflažnih pantalona i isto toliko majica.