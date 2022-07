Selo Gložan u Opštini Bački Petrovac zavijeno je u crno nakon smrti osamnaestogodišnjeg Vladimira Potfaja, čije je telo dan kasnije pronađeno u Dunavu. Porodica poginulog Vladimira skrhana je bolom, a tačan uzrok smrti mladića još nije poznat.

Vladimir Potfaj je pre tri večeri nestao u blizini tog mesta na obali Dunava. Nakon što je porodica prijavila policiji njenov nestanak, sestre mladića objavile su apel na društvenim mrežama da im se jave svi koji nešto o Vladimiru znaju. U potragu za njim dali su se policija i meštani i ubrzo su na obali reke pronađeni njegovi telefon, majica, papuče i bicikl... To je navelo nadležne na zaključak da je Vladimir, iz za sada nepoznatih razloga, skočio u vodu.

Njihove sumnje su se nažalost obistinile jer je preksinoć njegovo telo pronađeno u Dunavu kod Gložana, a to je potvrdila i Vladimirova majka Dana koja neutešno priča da još nije utvrđen tačan uzrok smrti njenog sina.

- Ne znamo šta se desilo našem Vladimiru. Svašta se priča. Te da se utopio slučajno, te da je izvršio samoubistvo. Znam samo da nije prvi put da je odlazio sam na Dunav jer u blizini imamo vikendicu. Da li je možda stao da se osveži ili je imao neke loše namere ne znam. U policiji su nam rekli da bi sutra trebalo da budu gotovi rezultati obdukcije i da bi tada trebalo da znamo tačan uzrok smrti a možda i šta se zapravo desilo. Znamo samo da se utopio i to je jedino sigurno - kaže neutešna majka.

Ona dodaje da je Vladimir živeo sa ocem nakon što su se razveli, te da ni njen bivši suprug ni ona nisu primetili neke znake depresije, nezadovoljstva ili bilo čega sličnog što bi ih navelo na to da pomisle da je izvršio samoubistvo.

"Mesecima je bio jako tužan"

To, međutim, poriče Vladimirov drug iz razreda koji kaže da je u poslednjih pola godine Vladimir bio jako tužan, neraspoložen i depresivan.

- Vladimira znam jako dugo. Išli smo zajedno u razred i završili za kuvare - trogodišnji smer. On je posle škole radio u lokalnoj roštiljnici, a nakon što je napustio taj posao počeo je da radi kao pomoćni radnik kod oca koji je stolar. Delovalo je da mu ide dobro. Bio je super momak, raspoložen, spreman za šalu, zaljubio se i onda je sve krenulo nizbrdo. Bila mu je to prva devojka u životu koliko znam i on se nadao ozbiljnoj vezi, ali se to nije desilo i od onda "nije bio baš sav svoj" - priča drugar pokojnog Vladimira.

Kaže da je počeo da izbegava društvo, da se osamljuje i da je nakon rastanka sa devojkom čak bio popio "gomilu lekova", verovatno u nameri da izvrši samoubistvo, ali da su ga tada spasli.

- Jako je teško podneo raskid i koliko sam čuo, tada se "nagutao" lekova, ali su ga na vreme našli i spasili. Ko ga je našao, stvarno ne znam jer nije želeo da priča o tome. Tako se pričalo po selu a ja sam ga u poslednje vreme retko viđao otkad je počeo da pomaže tati jer je mahom išao van Gložana da radi pa nisam imao puno prilike da pričam sa njim - kaže Vladimirov drugar.

"Bio je loš plivač"

Napominje i da je Vladimir, koliko se seća, bio i loš plivač. Možda čak i nije znao da pliva jer ga nije viđao u vodi i nije se baš nešto interesovao da ide na plažu.

- Ko zna šta se zapravo desilo? Možda je zaista stao uz obalu da se osveži pošto je išao biciklom, pa je upao u vodu. Šta god da se desilo, velika je to tragedija. Žao mi ga je, bio je dobar dečko i dobar drug, a žao mi je i njegove porodice koja sada mora da se bori sa tim, tako da se iskreno nadam da je reč o nesrećnom slučaju a ne da je sebi učinio zlo – zaključuje sagovornik.

O čitavom slučaju obavešteno je nadležno javno tužilaštvo koje takođe čeka rezulate obdukcije tela Vladimira Potfaja kako bi utvrdilo da li u ovoj tragediji ima elemenata nekog krivičnog dela ili je reč o nesrećnom slučaju ili samoubistvu.