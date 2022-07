VREBAO JE JAGODU I ČEKAO PRILIKU DA JE UBIJE: Novi detalji jezivog zločina u Zemunu, EVO ŠTA KOMŠIJE KAŽU O UBICI

Ubistvo Jagode Savić (67) u Zemunu zgrozilo je sve one koji su je poznavali. Za tragično nastradalu ženu koju je, kako se sumnja, njen rođak Milorad M. (45) usmrtio sa nekoliko udaraca sekirom po glavi, prijatelji, rođaci i komšije imaju samo reči hvale i pitaju se zašto je moralo tako da bude.

Osumnjičeni Milorad M, prema prvim nezvaničnim informacijama, bio je zavisnik od narkotika, zbog čega se lečio, ali je imao i psihičke probleme.

Kada govore o brutalnom zločinu, komšije kažu da ne znaju šta im je šokantnije - da li to što je praktično na njihove oči neko ubio nekoga, usred bela dana u dvorištu, da li to što je ubio člana porodice ili ipak to što je neko za žrtvu izabrao baš Jagodu.

- Vrebao je, stajao je u dvorištu i posmatrao, čekao je priliku i kad nije bilo nikoga napao je i ubio - tvrdi jedna komšinica i objašnjava da tako misli jer je njen suprug nekoliko minuta pre nego što se sve odigralo video Milorada kako posmatra žrtvu.

Sedela je u dvorištu, a on je bio tu. Moj muž se pozdravio sa njom i ušao. Od tada do trenutka kada ju je ubio prošlo je nekoliko minuta

O ubijenoj i njenoj porodici sagovornica ima samo lepe reči, dok sa osumnjičenim za ubistvo nije takav slučaj.

- Ni sa kim se nije družio, nije se javljao kad prođe. Jasno je bilo da sa njim nije sve u redu. Nije radio, nikoga nije imao - kaže komšinica i dodaje da se Miloradov brat ubio pre dvadeset godina i da mu je majka umrla prošle godine.

- Ubio je, jer sa njim nije sve u redu, jer je bolestan, a ne zato što mu je nešto loše uradila - priča komšinica.

I druge komšije iz ulice su saglasne sa njom. O žrtvi se ne zna ko bira lepše reči, opisuju je kao "anđela, ženu koja ni mrava nije zgazila...".

- Predivna, brižna, prijatna, plemenita, blaga, divna žena. I sad mi je u glavi taj njen osmeh... - niže lepe reči komšinica Jasna, kako bi opisala ubijenu ženu i njenu porodicu:

- Ona, njen muž Miša, sin, sjajni ljudi, divna porodica. I to će vam ovde za njih svako reći.

Kako je i zašto na nju Milorad mogao da digne ruku, nije im jasno.

- On je psihijatrijski pacijent i to se ovde zna. Bio je na klinici "Laza Lazarević", odakle je pušten. Pravio je toj porodici probleme i oni su ga prijavili. Od komšija sam čula da im je razbio prozor na automobilu pre desetak dana i da su tada zvali policiju, ali se ništa nije desilo - navodi ona.

Da je ubije, priča dalje, izabrao je trenutak kad je bila sama u kući.

- Ona je to jutro došla s mora, Miša je ostao tamo još koji dan. Sin im nije bio tu, on sa porodicom živi u Novom Sadu. Bilo je prošlo podne, vrućina, na ulici nije bilo nikoga - opisuje dan kada se dogodio zločin i dodaje da su mir prekinule sirene policijskih vozila, vriska i buka koja je nastala u ulici.

- Komšije pričaju da su one pozvale Hitnu pomoć, na televiziji sam čula da je on sam pozvao policiju. Kada sam od komšija čula da je Jagoda ubijena, uzela sam šećer i vodu da se povratim. Ne mogu da verujem da joj se to desilo i mnogo mi je teško - priča potresena komšinica.

U prvi mah, pričaju, niko nije pomislio da se u dvorištu desilo ubistvo.

- Moj otac je pritrčao, jedna žena je pokazivala Hitnoj odakle da priđe. Pitala sam je šta se desilo, kaže "žena je pala preko ograde", pitam da li se onesvestila i pala, ona odgovara da ne zna - govori komšinica iz Krajiške ulice i dodaje da je bilo jasno da je ubistvo kada su prišli

- Nasred dvorišta je ubio. Ležala je tu gde su sto i stolice.

Komšije kažu i da su Milorada retko viđale, neke čak i da ga ne poznaju. Još jedan komšija je potvrdio da je čuo priču da je porodica ubijene imala problema sa Miloradom.

- Pričaju da je svašta radio, a da ga je Jagoda branila, da je stajala u njegovu zaštitu. Zašto bi ubio takvu ženu? Ili je slučajna žrtva njegovog ludila ili je izabrao da bi kaznio ujaka, protiv kog nešto ima, jer kako je gore mogao da mu napakosti nego da mu uradi ovako nešto? Mislim da je taj njegov problem sa ujakom dublje ukorenjen, da je još iz vremena dok mu je majka bila živa... Miša hoda sa štapom, ali na njega verovatno nije smeo. A i kako je gore od ovoga mogao da ga povredi? Miši bez nje života nema, ovo je osveta njemu - izneo je svoje mišljenje komšija koji je želeo da ostane anoniman.

Osumnjičeni Milorad M. je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu priznao delo koje mu se stavlja na teret, za koje je zaprećena kazna od pet do 15 godina. U odbrani je izneo da je sa ujakom i njegovom porodicom imao poroblem oko imovine i da su oni u kući "imali mašinu za čitanje misli iz koje je on čuo razne glasove, koji su mu rekli da treba da uradi to što je uradio".

Osumnjičeni je osuđivan zbog preprodaje droge 2006. godine, kada je dobio uslovnu kaznu od šest meseci zatvora, kao i na istu kaznu zbog držanja droge 2019. godine.