SENTIN INSPEKTOR ŠTITI NARKO-DILERE! Otkrivamo, nova istraga Službe unutrašnje kontrole: KNEŽEVIĆ OPSTRUIŠE ISTRAGE I MINIRA SUĐENJA!

Miloš Knežević, Milenkovićeva desna ruka, u jednom slučaju sedam puta odbio da se odazove tužiocu, a on i njegove kolege ignorišu i sudske pozive.

Miloš Knežević, jedan od inspektora odeljenja za droge beogradske policije i čovek od poverenja Slobodana Milenkovića zvanog Mali Senta, opstruisao je istrage protiv pohapšenih narko-dilera i zbog toga se našao na tapetu Sektora unutrašnje kontrole MUP, saznaje Republika.

- Knežević važi za inspektora u kog Senta kao načelnik četvrtog odeljenja ima neograničeno poverenje. Podsetimo, Milenković je na prvo saslušanje u Više tužilaštvo došao u pratnji čak petorice svojih operativaca, a drugi put ga je, kao obezbeđenje, pratio samo Knežević, dok su ostali sedeli ispred Palate pravde u blindiranim službenim automobilima. To dovoljno govori o njihovom odnosu - kaže naš sagovornik upućen u zbivanja u ovom odeljenju.

ŠTITE SVOJE

Kako on kaže, Služba unutrašnje kontrole već duže vreme istražuje navodne veze Milenkovića i njegovih ljudi s pojedinim narko-klanovima.

- Knežević je u jednom slučaju čak sedam puta izbegao da se odazove tužiocu dok je trajala istraga i na taj način ukočio rasvetljavanje svih okolnosti krivičnog dela. Zaprećeno mu je novčanom kaznom, ali se on na to nije obazirao i nastavio je da ignoriše pozive. Osnovano se sumnja da je to radio po nalogu svog šefa Malog Sente, koji je na taj način štitio svog čoveka iz podzemlja - objašnjava izvor našeg lista.

Milenkovićeva desna ruka, ali i druge njegove kolege iz odeljenja, ne haju ni za sudske pozive. Kada se podigne optužnica, oni ne dolaze na suđenja, zbog čega se ročišta odlažu.

- Zbog te opstrukcije dešava se da se proces oteže unedogled, a delo na kraju zastari, što je i bio cilj. Sve se radi u dogovoru s optuženima da bi izbegli zatvor - precizira naš sagovornik iz pravosuđa.

Služba unutrašnje kontrole zbog toga proverava sumnje da se često pojavljuje razlika između zaplenjene i prijavljene količine narkotika. U sklopu toga istražuje se i pucnjava koja se dogodila 29. decembra 2019. u Beogradu, kada je ranjen doušnik policije iz Novog Pazara S. D. (40), koji je dobio pare od policije da bi namamio narko-dilere da budu uhvaćeni na delu u prodaji droge.

Naime, akcijom je rukovodio baš Milenković, a nestao je novac koji je bio spremljen za fiktivnu trgovinu, nezvanično stotine hiljada evra.

KRILI DROGU

Senta se s velikim brojem saradnika i policajaca pojavio na mestu zločina praktično istog trenutka kada je ceo incident počeo, a čudno je i da su napadači sasuli bar šest metaka u doušnika, ali nijedan u policajce i da su napadači pobegli bez većih problema, odnoseći i drogu i novac.

Kasnije je pronađen BMW napadača, ali ne i pare.

Podsetimo, Milenkovića je svojevremeno optužila i bivša državna sekretarka MUP Dijana Hrkalović, koja je otvoreno rekla:

- Čujem da sad on radi drogu. Ovde čisti, ovde radi. Jedva čekam, kad se to otkrije, šta će tad opozicija da priča o njemu i da li će im i tada biti heroj.

Istražitelji SUK utvrđuju i da li su prljavi policajci štekovali svaku zaplenu droge veću od 800 grama, dok su manje prijavljivali.

- Zanimljivo je da uopšte nisu koristili kontejnere za čuvanje zaplenjenih narkotika, koji su dobijeni kao donacija Evropske unije. Ti kontejneri su onemogućavali da droga kalira, odnosno izgubi težinu i na taj način bi pošteni policajci bili zaštićeni od eventualnih optužbi. Umesto toga, droga je nepropisno skladištena, što je otvaralo mogućnost za brojne zloupotrebe - otkriva izvor našeg lista iz Službe unutrašnje kontrole.

Senta presekao kolonu, sprečio hapšenje Šarića



Mali Senta je svojevremeno sprečio hapšenje Darka Šarića, narko-bosa koga tužilaštvo tereti za najteža krivična dela.

Pripadnici BIA danonoćno su radili na sakupljanju dokaza i pripremali akciju da zaustave auto u kom je bio Šarić, ispitaju ga i, najverovatnije, privedu. Međutim, kao u američkim filmovima, Senta je svojim automobilom uleteo ispred vozila pripadnika agencije i naterao ih da se zaustave. Od kolega iz BIA tražio je da se legitimišu. Sve je to trajalo desetak minuta, brzo je utvrđeno ko je u automobilu koji je zaustavljen, a Šarić je pobegao.

- Prosto je bilo nemoguće nastaviti poteru. Ne znate u kom pravcu je Šarićevo, izgubili ste trag. Ta šansa da ga privedu, možda i uhapse, propala je samo zahvaljujući Malom Senti, koji je čuvao i obezbeđivao Šarića - uvereni su naši sagovornici.

Milenković zaćutao pred tužiocem

Veze Kneževićevog šefa Milenkovića s mafijom obrađivali su i Evropol i Evrodžast, pa je tako utvrđeno da je imao dva telefona sa aplikacijom Skaj, od kojih je jedan služio isključivo za vezu sa Šarićem i na kom je imao kodno ime Bokan.

Na saslušanju kod višeg tužioca je o tome odbio da govori uprkos tome što je bio oslobođen čuvanja službene tajne. Njegov advokat je rekao da je u međuvremenu podneo žalbu Ustavnom sudu zbog navodnog ugrožavanja života.

Otkud hacijenda od policijske plate

Dijana Hrkalović je optužila Milenkovića i tužioca Drecuna da su učestvovali u montiranju afere "Jovanjica".

- Dok sam bila u kontaktu sa Sentom, pokazao mi je skrinšotove prepiske između njega i tužioca. Neću da se zapitam zašto on ide okolo i maše tim skrinšotovima i zašto ih je sačuvao, neka se to tužilac zapita, jer ako je sve urađeno po zakonu u tom predmetu, što bi to čuvao. Šta će mu to kao osiguranje? Takođe, pokazivao mi je neki plac u Malom Požarevcu, koji je kupio, a sigurna sam da nije od policijske plate, i sada čujem da se tu izgradila neka hacijenda - rekla je bivša državna sekretarka.

