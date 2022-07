OTKRIVENI SVI DETALJI! Oglasio se MUP, poznato kako je carinski agent zgrnuo 6.500.000 EVRA!

Aleksandar J., carinski agent kompanije "C&A MODA RS" doo Beograd uhapšen je zbog zloupotrebe ovlašćenja koja je imao i pranja novca.

Кako se sumnja, on je radeći u Privrednom društvu ''Quehenberger Logisticc SRB'' doo Šimanovci, od januara 2019. do septembra 2021. godine, iskorišćanjem statusa odgovornog lica ovlašćenog za nosioca odobrenja PD ''C&A MODA RS'' doo Beograd, sačinio i overio carinsko-finansijsku dokumentaciju sa neistinitom sadržinom, za robu koja je iz Кine dopremana kontejnerski brodom u Luku Rijeka, odakle je posredstvom hrvatskih autoprevoznika transportovana u Srbiju, saopštio je MUP.

- A. J. je, kako se sumnja, na graničnim prelazima Batrovci i Šid angažovao špeditere, koji su po njegovom nalogu sačinjavali tranzitne deklaracije u kojima je navedeno da je roba vlasništvo PD "C&A MODA RS" doo Beograd i korišćenjem statusa tzv. "kućnog carinjenja", roba je dalje transportovana u Srbiju i isporučena je nepoznatim kupcima. Nakon toga, A. J. je, kako se sumnja, iskoristivši logo PD "C&A MODA RS" doo Beograd, sastavio 65 lažnih carinskih deklaracija u kojima je unosio vrednost robe u višestruko nižim iznosima od stvarne vrednosti, koje isprave je korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata prosledio u informacioni sistem Uprave carina i tako bez kontrole okončao carinski postupak - navodi se u saopštenju MUP.

Na taj način on je, kako se sumnja, pribavio protivpravnu imovinsku korist i prouzrokovao štetu Republici Srbiji u ukupnom iznosu od 750.562.946 dinara. Кako se sumnja, A. J. je u nameri da prikrije nezakonito poreklo imovine, deo novca uložio u kupovinu nepokretnosti i to nekoliko stanova i garažnih mesta na teritoriji grada Beograda. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

