DŽONIĆ JE SPREMAN NA SVE: Priča nebuloze, čak i je i sina označio kao pomagača?

Iako Goran Džonić u toku istrage monstruoznog zločina u Moravcu stalno menja iskaze dokazi protiv njega su neumoljivi i idu samo u jednom pravcu – da je on počinilac ubistva brata od tetke Gorana Đokića (57), njegove supruge Gordane (56) i ćerke Lidije (26).

U toku dopune istrage, koja je usledila pošto je sud vratio Višem javnom tužilaštvu na doradu optužnicu, radi preciznijeg utvrđivanja činjenica, 14. jula ponovo je saslušan prvoosumnjičeni za trostruko ubistvo Goran Džonić, ali i njegov sin Stefan, koji se sumnjiči za pomaganje, dok su iskaze dali četvorica policajaca i četvorica svedoka koji su u dva navrata prisustvovali pretresima.

Pošto mu je propao plan da krivicu prebaci na braću Aleksandra i Kostadina Miloševića, poznatim kao braća Jojke, budući da je dokazano da sa ubistvom nemaju nikakve veze, Goran Džonić pokušava sada da prikaže da su mu dokazi navodno podmetnuti, a da ga je naterao da sve tako ispriča neki inspektor iz Beograda!?

– Menjao je iskaze više puta, ali dokazi su neumoljivi, govore sasvim suprotno. Mislim da će ovog puta, posle završetka dopune u istrazi, optužnica da bude potvrđena i da će u najskorije vreme nakon toga doći i do zakazivanja glavnog pretresa. Sve ono što govori su prosto nebuloze i pokušaj da se na svaki način opravda, ali to u svakom slučaju neće moći, imajući dokaze koji su neumoljivi protiv njega – kaže advokat Zoran Vitković koji je punomoćnik brata i sestre ubijene Gordane Đokić.

I nakon saslušanja osmorice svedoka sve je jasnije da je i najnovija odbrana Gorana Džonića i više nego “tanka”.

– Činjenice koje su juče bile ponovo utvrđivane idu u prilog potvrđivanju optužnice jer se optuženi na svaki način bori da dokaže kako je to njemu nametnuto, odnosno kako je njemu neko zlonamerno postavio te dokaze, što se tiče i oružja i novca. Sve je to, međutim, na slabim granama i neće proći jer su dokazi neumoljivi. On juče nije bio saslušavan. Ranije, u prethodnom postupku ponašao se uvek isto. Na ovaj način, ako negira i dalje, uvlači svog sina kao pomagača, jer su novac i municija pronađeni u kući njegovog sina Stefana, deo u garaži, a deo u voćnjaku. Stefan je izjavio da ne zna uopšte odakle tamo novac, a ako ne zna Stefan, zna njegov otac, ko bi drugi znao?! Ja ne verujem da će on, ako voli sina, ostati na iskazu koji je dao jer u tom slučaju njegov sin je pomagač – smatra Vitković.

Istraga traje dugo zbog Džonićevog ponašanja

Vitković se slaže da jedna od najobimnijih istraga na ovim prostorima traje toliko dugo upravo baš zbog ponašanja prvoosumnjičenog Gorana Džonića koji stalno menja iskaze.

– Njemu ni slučajno ne može da se veruje. On je takva ličnost da ni u jednom trenutku ne želi da iznese istinu, a pokušava da na sve načine nemilosrdno uvuče druga lica, pa i rođenu decu. Sklon je svemu. Kad je mogao da izvrši takvo delo, onda je sve ovo ostalo što radi limunada. Međutim, kad se sklope sve kockice, jasno se dolazi do njega – dodaje Vitković.

Porodica Đokić iz Aleksinca ubijena je i zapaljena 27. septembra prošle godine nakon što su iz Moravca krenuli svojoj kući. Spaljeni “folkasvagen pasat” i njihova tela pronađeni su 2. oktobra u ataru sela Moravac.

Zbog sumnje da su počinili teško ubistvo krajem oktobra prvo je uhapšen Đokićev brat od tetke, penzionisani vatrogasac Goran Džonić, potom i dvojica njegovih sinova Milan i Stefan, ali i braća Kostadin i Aleksandar Milošević, poznati kao braća Jojke, koji žive u inostranstvu, a koje je Džonić označio kako organizatore.

Miloševići su oslobođeni posle nekoliko meseci, a zatim je oslobođen i Milan Džonić jer ih ni grafološko veštačenje ni drugi dokazi prikupljeni u istrazi ne povezuju sa zločinom.

Svi pronađeni dokazi za sada sa zločinom povezuju samo Gorana Džonića.

Njegov DNK je na novcu i pištolju iz koga je ubijena porodica Đokić.

Sigurnosne kamere u Tešici snimile su “pasat” Đokića kako sa zemljanog puta dolazi iz pravca Moravca u dva sata iza ponoći, a zatim i Džonićev žuti skuter kako se vraća dva sata kasnije istim putem. Takođe je snimljen kako sipa gorivo u kantu na dan nestanka Đokića.

Metalostrugar iz Moravca je posvedočio da je Džoniću pomogao da napravi navoj za metalni deo za koji se ispostavilo da je prigušivač, a dve nedelje nakon zločina naprasno je rođaku vratio dug od 10.000 evra.

Plac na kojem se nalazi Stefanova kuća, a na kojem je pronađen zakopan novac, nalazi se u vlasništvu Gorana Džonića.