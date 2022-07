OVO JE ISTINA O ODNOSIMA U KUĆI MARJANOVIĆA? Evo kako se UBIJENA PEVAČICA stvarno slagala sa mužem i njegovom porodicom

Nigde bez pratnje supruga, neobično učestali pozivi od svekra, skidanje žuljeva svekrvi... Ovako je ukratko izgledao život pevačice Jelene Marjanović godinama pre smrti.

Da je Jelena Krsmanović bila nesrećna u kući Marjanovića govorili su njeni bližnji, njeni prijatelji ali i poznanici. Većina njih to je potvrdila i na suđenju Zoranu Marjanoviću, gde su naglašavali da im se Jelena žalila na ophođenje čitave porodice prema njoj, jadala da ne može više, ali da se plašila da ostavi Zorana, jer bi je "ubio".



Jelena je bila zadužena za sve, a svoj život, prostor i slobodu da nešto uradi bez kontrole Marjanovića nije imala, jer, kako su ukazali svedoci na suđenju, porodica supruga joj to nije dozvoljavala.

Bivša državna sekrearka Dijana Hrkalović rekla je, tokom gostovanja na televiziji Hepi, da je policija već u danima nakon zločina, znala da je u pitanju bio zločin iz strasti i da je atmosfera u porodici Marjanović "bila bolesna".

ODNOS SA ZORANOM

Iako je nakon ubistva svoje supruge Zoran Marjanović pokušavao svim silama da ukaže da je njegov odnos sa pokojnom pevačicom bio idiličan, već na samom početku istrage zločina, ali i na osnovu njegovih izjava bilo je jasno da u tom odnosu nešto nije bilo kako treba.

Tako je Marjanović govorio da je on birao svojoj ženi šta će da obuče, savetovao je da se “malo atraktivnije oblači”, spremao joj smutije kako bi smršala...Naglašavao je tako Marjanović i da se on i žena nisu nikada razdvajali.

Da takav odnos nije bio zdrav kasnije su posvedočile Jelenine prijateljice, ali i i rodbina.

Tako je pevačicina frizerka Z. G. navela da se Zoran često ophodio prema Jeleni s nipodaštavanjem, da ju je zvao “tetka”, da ju je kritikovao kako izgleda i kako se oblači...

- Pitala sam je zašto ga ne ostavi, a ona mi je odgovorila ‘Zoko, on bi mene ubio da ga ostavim’ - kazala je ona.

To je potvrdila i još jedna prijateljica ubijene pevačice koja je naglasila da je više puta prisustvovala neprijatnim scenama između Zorana i Jelene, kao i da je Marjanović suprugu često nazivao “debelom” i “tetkom”, a da je to Jeleni to smetalo.

Pevačicina sestra Teodora Krsmanović ne samo da je navela da je Jelena trpela psihičko nasilje u domu Marjanovića već da je Zoran nije puštao Jelenu samu čak ni kada je išla kod majke u bolničke posete!

- Uvek je Jelena vozila kada je išla kod majke u bolnicu, ali je Zoran išao s njom. Ostajao je u automobilu, govoreći: “Zgrada je ozračena”, a kad god smo izlazili iz auta, opominjao nas je: “Požurite sa posetom!” - ispričala je Teodora.



SVEKAR VLADIMIR

Kako je izgledao Jelenin život u kući Marjanovića, najbolje je opisala njena tetka po majčinoj strani Ljubica Marković. Ova žena provela je sa pevačicinom pokojnom majkom Zoricom, vreme od Jeleninog ubistva do Zoričine smrti. Ona je ispričala da je sestričinu inače viđala periodično, jer Jelena “nije imala mogućnosti da provede više vremena s njom jer su je Marjanovići stalno zvali na telefon da ide da završava obaveze za njih”.

Kako je istakla, njena sestra, Jelenina majka Zorica je uvek sumnjala u Zoranove roditelje, u kuma Veru i oca Vladu.

- Kada su pušteni iz policijske stanice Zorica je počela da kuka. Rekla mi je da se posvađala sa Marjanovićima dok je Zoran bio u pritvoru. U tom periodu su Vladimir i Miloš Marjanović došli do nje da uzmu njenu ličnu kartu kako bi organizovali sve oko grobnog mesta, ali njoj je lična karta istekla i nastala je svađa. Vladimir Marjanović je rekao: “Seljančure jedne, moje dete tamo biju i maltretiraju” - ispričala je šokantne detalje Jelenina tetka.

To je potvrdila i pevačicina drugarica prilikom davanja iskaza u sudu.

Drugarica ubijene pevačice navela je da joj se Jelena žalila na loš odnos sa svekrom, dok je supruga uvek branila. Prema njenom svedočenju, Zoranov otac se pitao za sve i donosio je sve odluke u kući i Jelena je od njega zazirala.

Ona je dodala da je Zoranov otac, Vladimir, stalno zvao Jelenu na telefon.

- On je donosio sve odluke u kući i pitao se za sve... - rekla je ona.

Inače, Vladimir je nakon Jeleninog ubistva o zločinu često pričao za medije, nije se libio ni da Jelenu povremeno naziva “anđelom”, a povremeno grešnicom koju je “ubio njen ljubavnik, tajkun”. Međutim, nakon što je Zoran prvi put uhapšen zbog sumnje da je ubio Jelenu, njegov otac povukao se i za medije više nije želeo da govori.

Njegove izjave o Jeleni, menjale su se iz meseca u mesec. Od anđela i divne devojke, u noći kada je Zoran uhapšen zbog njenog ubistva, Vladimir je promenio ploču i rekao da je Jelenu ubio njen ljubavnik tajkun. Ljubavnik koga do te noći nikada niko nije pominjao...

- Hapšenje je namešteno i svi mi znamo istinu. Jelenu je ubio tajkun koji drži pola Beograda, a Zorana hapse jer njemu gori pod nogama i svima ide u prilog da Zoran bude uhapšen. Moj sin nije ubica - rekao je 15. septembra Vladimir.

SVEKRVA ZORICA

O odnosu pevačice i njene svekrve Zorice, inače nadrilekarke koja je preminula pre nekoliko meseci jako malo se zna. U svedočenjima pevačicinih najbližih ona se gotovo nikada nije pominjala.

Jedino je Vera Vukomanović, inače kuma Marjanovića ispričala da je Jelena svekrvi skidala žuljeve.

KUMA VERA

Ova žena poslednja je koja se čula sa pevačicom kobnog 2. aprila u 16.42 sati. Kako je ispričala ona je zvala Jelenu da bi saznala gde je nožić za sečenje žuljeva. Kako je na suđenju ispričala tetka ubijene Jelene, kuma Vera pitala se u kući Marjanovića za sve. Ona je naglasila i da je pokojna majka pevačice sumnjala upravo na nju.

Čak su i papiri Zoričine kuće bili kod njih, odnosno kod Vere. Vera je jednom Zorici posle Jelenine smrti rekla: “Čuvala sam Zorana i Miloša, čuvaću i Janu” - kazala je ona.