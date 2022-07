POTRESNO! UMIRALA JE U STRAŠNIM MUKAMA, A ON JE REKAO DA JE UDARIO SRNDAĆA: Sestra stradale Dušice vozaču ne može da oprosti laži

Telo pronađeno posle tri dana u divljim kupinama pored puta.

Telo Dušice I. (40) iz Lučana koja se vodila kao nestala nađeno je posle tri dana u divljim kupinama pored puta sa vidnim povredama po telu, a za tu tragediju osumnjičen je S. D. (44) koji ju je usmrtio kolima "audi" i pobegao.

Njena sestra Danijela u potresnoj ispovesti kaže da joj je najgore to što je utvrđeno da je Dušica umirala u teškim mukama, što joj ovaj nije pomogao, nego je otišao u servis da popravi kola i rekao da je udario - srndaća.

- Mnogo nam je teško, sve je gore i teže... jer su nam rekli da se mučila dok je umirala. Znači bila je još uvek živa. Pa kako nije stao da joj pomogne, pa zašto barem nije javio anonimno da je povređena žena. Mogla je da ostane živa. Pa budi čovek! - rekla je plačući Danijela.

Kaže da bi mu oprostila to što je udario njenu sestru samo da je pozvao pomoć.

- Samo da je to uradio sve bih mu oprostila! Ako mu ovaj sud ne presudi kako treba, nadam se da će "onaj gore" to da uradi. Ne mogu da verujem da postoje takvi ljudi. Pa ona je živo biće - kaže ona.

Nalaze obdukcije još uvek nisu dobili, ali znaju da je Dušica imala mnogo povreda.

- Išli smo da je tražimo. Na kraju je pronašao komšija iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Požega. Ležala je divljim kupinama visokim tri metra. Nikome nije jasno kako je dospela tamo... Šta je on uradio sa njom kada je udario to ćemo tek videti - navodi Danijela.

Kaže i da je S. D. (44) nakon što je udario njenu sestru otišao odmah u servis da popravi auto.

- On je umesto njoj da pomogne, otišao u servis za kola u Čačku i rekao da je udario srndaća! Dok je moja sestra i dalje bila živa, mučila se, on je popravljao auto i rekao to što je rekao... Ja ne mogu da verujem, ja ne znam šta je to.

Podsetimo, policija u Čačku, efikasnim operativnim radom, jutros je uhapsila S. D. (44) iz okoline Lučana, osumnjičenog da je na putu Lučani - Guča, automobilom udario četrdesetogodišnju ženu Dušicu I., koja je od zadobijenih povreda preminula, a čije je beživotno telo prekjuče popodne pronađeno u šipražju pored puta.

On se sumnjiči da je 22. jula ove godine, u večernjim časovima, u mestu Lis, upravljajući „audijem“ naleteo na četrdesetogodišnju ženu, a potom se udaljio sa mesta nesreće.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.