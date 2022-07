ZA 3 SATA IZVEO GOTOVO SAVRŠEN ZLOČIN! Zoran Marjanović isključio mobilni u 16.38, a policiju pozvao u 19.35 - EVO ŠTA SE DOGAĐALO IZMEĐU

Tužilac je u završnoj reči rekao da je "okrivljeni Zoran Marjanović iskoristio poverenje, sada pokojne supruge, njenu bezazleznost i namamio je da se spuste u podnožje nasipa, ka kanalu".

Zoran Marjanović pre tačno sedam dana osuđen je 40 godina zbog ubistva supruge Jelene Marjanović 2. aprila 2016.godine. Nakon nedelju dana od presude Višeg suda vode se žestoki okršaji o tome da li je sud presudu doneo na osnovu dokaza ili pritiska javnosti.

Marjanović je prošlog petka uhapšen nakon presude i nalazi se u zatvoru.

Branioci Marjanovića u javnost izlaze sa tvrdnjama da je "nevin čovek u zatvoru".

Stav tužioca koji je izneo u završnoj reči jeste da je Zoran ubio suprugu sa 8 udaraca metalnom šipkom u glavu. Da je to uradio 2.aprla 2016. godine nakon što je u 16.38 sati isklučio mobilni, a da je do prijave policiji prošlo tri sata što je bilo dovoljno da se on presvuče i uništi dokaze.

U obrazloženju presude gotovo isto objašnjenje dala je i sudija Višeg suda u Beogradu koja je rekla da je nesporno da je Zoran ubio Jelenu pre više od 6 godina.

Inače, tužilac je u završnoj reči rekao da je "okrivljeni Zoran Marjanović je iskoristio poverenje, sada pokojne supruge, njenu bezazleznost i namamio je da se spuste u podnožje nasipa, ka kanalu, dok je njihovo zajedničko dete, šestogodišnja Jana Marjanović ostala na nasipu".

- Podsećamo da je pre nego što je Jelenu lišio života u kanalu, u 16:38 časova Zoran Marjanović je svesno isključio svoj mobilni telefon i postao nedostupan daljem registrovanju baznih stanica mobilne telefonije. Nakon ubistva, telefon je ponovo uključio u 17:04:28 časova i ponovo postao dostupan odnosno registrovan od strane baznih stanica. U 19,35 časova je prijavio nestanak supruge u Policijskoj upravi za grad Beograd UKP Osmo odeljenje, pokušavajući da prikrije svoje radnje izvršenja, pa je i po dolasku policijskih službenika učestvovao u potrazi za oštećenom simulirajući zabrinutost za njen nestanak. Okrivljeni je smišljeno izvršio krivično delo u situaciji kada se oštećena tome nije nadala i nije mogla da pruži nikakav otpor u napadaču naoružanog oruđem podobnim da je ubije - stoji u saoštenju Višeg javnog tužilaštva.

Veštaci

- Zločin je prema veštacima počinio neko ko je imao jake emocije prema žrtvi. Računajući intenzitet povreda, lokalizaciju i ove povrede koje su žrtvi nanesene može samo neko ko je emotivan sa njom i da je njihov odnos bio veoma ličan što i jeste optuženog i žrtve. Odbrana je tvrdila da je neki migrant vrebao sa metalnom šipkom i tako ubio zverski Jelenu što je potpuno nerealno i nemoguće. Sam optuženi je naveo da nije video nikog sumnjivog na tom potezu gde se dogodio zločin. Zoran je jedini blatnjav koji je bio nakon zločina, iako je tvrdio da su sa njim u potrazi učestvovali i otac i brat. Takođe, nemoguće je da je blato dospelo na tim delovima pantalona na kojima je on imao tragove a da nije počinio zločin. Sam Zoran je ispričao da je on silazio do kanala kako bi je tražio, ali nije dao objašnjenje odakle mi blato na tim delovima pantalona kao da se trljao od zemlju- obrazložila je Jelena Škulić, sudija Višeg suda u Beogradu.

Borba

Prema njenim rečima, "Jelena se grčevito borila sa ubicom, pa je tako ostavila i svoje krvave tragove i na grani, a što se tiče leve patike ona je bačena na drugu stranu kako bi se zavarao trag i kako bi kasnije moglo da se kaže da je ubica pobegao na tu stranu što nije tačno. Nelogična je i teza odbrane da je nepoznati ubica išao iza sebe i kao čistač kupio stvari za sobom".

Zoran Marjanović prošlog petka osuđen je na 40 zatvora zbog teškog ubistva. Advokati osuđenog najavili su žalbu i od početka procesa tvrde da je njihov klijent "nevin, a da je presuda sramna".