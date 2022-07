Nova rekonstrukcija ubistva pevačice: JELENINA AGONIJA TRAJALA 20 MINUTA! Zločin izveden dok je JANA BILA NA NASIPU

Tačno šest i po godina od ubistva pevačice Jelene Krsmanović konačno je rešena misterija šta se događalo kobnog dana na nasipu u Crvenki i na koji način je žena ubijena, ali i kako je izgledao zločin iz minuta u minut.

Zorana Marjanovića je Viši sud u Beogradu osudio na četrdesetogodišnju robiju 22. jula ove godine. Sudija Jelena Škulić je gotovo sat vremena čitala pred punom sudnicom obrazloženje presude, u kojem je opisano kako su i kada supružnici došli na napis, koga su zvali i ko ih je zvao neposredno pre i posle zločina, kako je došlo do napada i ubistva, a potom i kako je osuđeni prijavio nestanak supruge, nakon čega je započela potraga za njom.

Zoran, Jelena i Jana su se nasip dovezli u 16.36 sati, a dva minuta kasnije pevačica se odvaja od njih i kreće da trči.

Kako je Zoran Marjanović ispričao, on je ostao sa detetom. Pratili su je pogledom, tvrdio je, dok im jednog trenutka nije nestala iz vidokruga. Međutim, iskaz njihove maloletne kćerke je bacio senku na tu tvrdnju, a na kraju je bio jedan od dokaza koji su srušili Zoranov alibi i doveli do ovakve presude.

Naime, iako je devojica govorila da je sve vreme bila sa tatom, da su gledali mamu kako trči i da je on nije ostavljao nijednog trenutka, opis prizora koji je gledala u tim trenucima pokazao je da se oni nisu nalazili na mestu na kom je osuđeni naveo.

- Jana je u iskazu navela da nije mogla da vidi mamu od šume i drveća, međutim, na tom mestu gde je on rekao da su stajali šume i drveća nije bilo. Bilo na mestu odakle su se popeli, a gde je svedok rekao da je u kritično vreme video muškarca i ženu, čiji opis odgovara opisu supružnika, koji su bili bez deteta - objasnila je sudija Jelena Škulić šta se, prema zaključcima sudskog veća, dogodilo i gde se devočica nalazila u vreme ubistva.

Poslednji razgovor sa kumom Verom

Na osnovu listinga je utvrđeno da je nesrećnu ženu poslednja čula kuma Marjanovića, Vera Vukmanović koja ju je nazvala u 16.41 da je pita gde je nožić za skidanje žuljeva.

Dva minuta kasnije, Jelena je stigla da odgovori i na poruku jedne doktorke iz Borče.

- Oko četiri sata po podne ja sam joj na njen prethodni SMS odgovorila da njena majka treba da nastavi da pije gvožđe. U 16.43 Jeca mi je napisala “OK” i pitala je da li su Zoričini rezultati loši zbog zračenja. Na tu poruku ja joj nisam odgovorila - ispričala je doktorka M.Š. na saslušanju.

Za to vreme, odmah pošto se Jelena odvojila od njega i ćerke, u 16.38 sati, kako je utvrđeno Zoran je ugasio telefon, a ponovo uključio u 17.04. Prema dokazima koji su prikupljeni, a na osnovu baznih stanica utvrđeno je da je Zoran telefon uključio nedaleko od mesta gde je Jelenin telefon poslednji put lociran - pored mesta ubistva u vreme ubistva.

Telefon upaljen nakon zločina

Naime, sudija je rekla da telefon Zorana Marjanovića nije registrovala nijedna bazna stanica 26 minuta, baš u vreme kada su pevačici nanete smrtonosne povrede, odnosno, kako je utvrđeno, da ga je on isključio u 16.38 i ponovo uključio u 17.04.

- Nesumnjivo je utvrđeno da je Jelena Marjanović napadnuta za manje od 20 minuta po dolasku na nasip - rekla je sudija i opisala napad:

“Zoran je iskoristio Jelenino poverenje i namimio je da se spuste u podnožje nasipa, dok je detete ostalo tamo. Kada su se spustili, krenuo je za njom i oštrim predmetom je ubo u desni lakat. Ona je nakon toga počela da beži, dok je trčala izgubila je patiku, mobilni telefon i gumicu kojom joj je kosa bila vezana. On je sustigao kada je ušla u kanal, stgao joj je gornji deo trenerke i ubio je sa osam udaraca metalnim predmetom u glavu.”

Jelenino telo pronađeno je sutradan u kanalu

Obdukcija je pokazala da je Jelena ubijena u periodu od 16.47 do 17.10.

Zoran je nakon toga, rekla je sudija, uključio telefon, a signal je lociran u blizini mesta gde je Jelena ubijena.

- On i Jana nisu mogli za to vreme da stignu do mesta gde je registrovan signal telefona ponovo, posebno ne na način na koji je on opisivao da su išli - sporo i zastajkujući - objasnila je sudija.

Zvao Jelenu, brata, oca, pa policiju

Tada je više puta zvao broj ubijene supruge, a onda i oca Vladimira i brata Miloša.

- Zoran me je pozvao i rekao da je Jelena otišla na trčanje, da se nije vratila, da ne može da je nađe i da dođem na nasip. Zatim me je zvao otac i rekao da je i njega zvao. Zoran me je ponovo pozvao, bio je sav uspaničen i sa ocem sam “jugom” otišao do nasipa - svedočio je tokom postupka brat osuđenog.

Gde je Zoranova jakna?

Pola sata nakon ubistva je, pročitala je sudija, pozvao policiju, da prijavi nestanak i poznanika policajca Borisa Pucića.

- Prijatelja policajca i policiju je pozvao pola sata po ubistvu, što mu je ostavilo dovoljno vremena da baci krvavu jaknu i sve kompromitujuće - rekla je sudija obrazlažući kako na Zoranovoj odeći nisu pronađeni tragovi žrtvine krvi, što je objasnila navodima svedoka da je čovek koja je tada video u blizini mesta zločina sa ženom na sebi imao jaknu.

Jakna kasnije nije pronađena, Zoran je kasnije na sebi imao jaknu koja je izgledala drugačije od opisane, a koju mu je, prema njegovim rečima, doneo otac kada je došao na nasip.

Sudija je rekla da je u pozivima simulirao zabinutost.

Zvanična prijava Jeleninog nestanka podneta je u 19.35. Policijskoj upravi za grad Beograd UKP Osmo odeljenje, a policija je na nasip došla oko 23 sata.