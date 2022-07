PREMINUO MARKO (40) IZBODEN NASRED ULICE U NIŠU: Otac sumnja da su ga napali UTERIVAČI DUGOVA

Marko je oko 22 sata pronađen u lokvi krvi, a isprva se smatralo da ga je izujedao njegov staford.

Nišlija Marko Đ. (40), koji je pod još nerazjašnjenim okolnostima izboden 15. jula u ulici Obilićev venac dok je šetao psa, preminuo je juče u niškom Univerzitetskom kliničkom centru, potvrdila je njegova porodica.

Marko je oko 22 sata pronađen u lokvi krvi, a isprva se smatralo da ga je izujedao njegov staford, koga su policija i komunalne službe uhvatile i prebacile u prihvatilište, navodi Telegraf.

Međutim, kad je stigao u bolnicu, ustanovljeno je da ima i dva uboda nožem.

Njegov otac Miodrag Đ. tada je potvrdio da je Marko zadobio teške povrede oštrim predmetom.

- Neko ga je izbo po levoj ruci, butini i grudima. Mislim da se radi o uterivačima dugova. Žalio mi se da mu neki ljudi prete i traže neke pare. Nisam to prijavio policiji jer mi je sin zabranio, ni on nije želeo da to učini. I sada me je policija pitala da li znam ko ga je ucenjivao i zbog čega, ali nisam mogao da im pomognem - rekao je tada Miodrag i dodao da je Marko svuda sa sobom vodio staforda koji je bio obučen da ga štiti.

Ljubitelji životinja na društvenim mrežama opraštaju se od preminulog Nišlije.

- Marko je oduvek pomagao psima, "održavao" je one sa glavne pijace, uzimao je iz šinteraja i sa ulice pse okarakterisane kao "nezgodne", pomagao pri razvozu hrane i životinje dok je bio u mogućnosti. Ukoliko neko želi da prisustvuje, sahrana je u sredu u 12.30 sati na Novom groblju u Nišu. Neka počiva u miru - navedeno je na Fejsbuku.

Markova porodica bila je ne tako davno jedna od najimućnijih u Nišu jer su imali lanac mesara.