7 DANA ŽIVEO PORED MRTVE MAJKE: Komšije otkrile užasne detalje smrti starice na Zvezdari! MILA BILA NAUČNICA

Horor u stanu na Zvezdari otrkiven je nakon prijave komšija.

Telo Mile Bogdanović (85) pronađeno je u fazi raspada u njenom stanu u Ustaničkoj ulici u Beogradu, a njen bolesni sin (55) zatečen je u veoma lošem stanju i sproveden je u bolnicu Laza Lazarević.

Horor u stanu na Zvezdari otrkiven je nakon prijave komšija da se sa petog sprata širi nesnosan smrad i da komšinicu nisu videli najmanje sedam dana.

- Stanari sa petog sprata, na kome je i Mila živela sa sinom, prijavili su da se iz njenog stana širi smrad. Kada je policija upala, zatekli su mrtvu ženu u fazi raspada, dok je njen sin, koji je psihički oboleo, bio u veoma lošem stanju. On je s majčinim telom praktično živeo sedam dana - kaže izvor Kurira:

- Za sada nije poznato na koji način je žena umrla, te je naložena obdukcija - dodaje naš sagovornik.

Bogdanovićeva je, tvrde, svakodnevno sedela na klupici ispred zgrade.

- Pre nedelju dana smo je poslednji put videli, od tada se nije pojavljivala. Njenog sina, pak, niko nije video godinama. Zimus ga je komšinica srela u lokalnoj prodavnici, nije ga prepoznala, imao je dugu bradu i izgledao loše - pričaju:

- Nažalost, njegova bolest je bila teška, pravio je godinama haos u zgradi, vrištao je od uveče do ujutru, pili smo lekove da bismo spavali pored tih urlika. Bivao je sve agresivniji sa godinama, ne znamo kako je Mila umrla, ali nas ne bi čudilo ni da je on nekako umešan u to, naravno nesvesno, jer je teško bolestan.

Niko ih nije posećivao Komšije iz Ustaničke ulice navode da Bogdanovićeva i sin nemaju nikakvu rodbinu. - Ona je bila samohrana majka, rođake, koliko mi znamo, nisu imali. Niko ih nije posećivao niti ulazio u njihov stan - kažu komšije.

Komšije iz ove zgrade kažu da je Bogdanovićeva bila divna žena, obrazovana i posvećena bolesnom sinu koji je godinama bio nezaposlen.

- Pričalo se da je ona doktorirala, a znamo da je radila u Institutu u Zemun Polju. Bila je izuzetno obrazovana, stalno je čitala knjige ruskih pisaca i Njegoševa dela i citirala ih. Imala je tu nesreću da je njen jedini sin, koji je takođe bio ekstremno inteligentan, teško psihički oboleo, pa se posvetila negovanju njega - kažu komšije.

O nesrećnoj starici svi u zgradi imaju reči hvale.

- Devedesetih godina, kada se jedva krpio kraj s krajem i kada se stajalo u redovima za mleko, ona je donosila mleko porodicama sa malom decom i pomagala koliko je mogla. Divna je bila, posvećena, žena za primer. Mnogo je tešku sudbinu doživela.