OVO SU ŽENE KOJIMA SU PRESUDILI MUŽEVI! Slepo su im verovale, oni ih zverski ubijali sekirama, keserima, pištoljima... CRNI JUL U SRBIJI (FOTO)

Najčešće korišćeno oružje je nož, u 30 do 40 odsto slučajeva, kao i vatreno oružje u istom procentu.

Od početka godine 19 žena ubijeno je od strane partnera ili članova porodice, a svaka treća žena prijavljivala je nasilnika ili tražila pomoć. Samo u proteklih mesec dana života je lišeno sedam žena.

Vikend su obeležila ubistva dve žene, u Futogu i Zemunu, dok se nakon toga dogodilo i ubistvo u Beloj Palanci.

Ivanu Radulov (50) iz Futoga suprug Mile Maksimović (53) je ubio 22. jula u porodičnom domu, a potom je pokušao sebi da oduzme život. On je pre samog zločina vikao na svoju ženu i psovao je. Njihova ćerka navodno je pobegla iz kuće u poslednjem momentu.

Maksimoviću se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo. Njemu je određen pritvor kako ne bi ometao postupak uticanjem na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo, kao i zbog toga što je način izvršenja dela dovelo do uznemirenja javnosti.

Jagoda Savić (67) iz Zemuna nastradala je kada ju je rođak udario keserom u glavu. Zbog prirode povrede, ona nije imala šanse da preživi udarce koje joj je naneo Milorad M. (45).

- Prišao joj je i bez reči krenuo da je udara keserom po glavi. Kada je usmrtio ženu, otišao je u kuću u podrum gde se zaključao. Tu je sebi naneo povrede po vratu i rukama. Čim je policija tražila da im otvori vrata to je i uradio - rekao je izvor blizak slučaju.

On je nakon zločina pokušao sebi da prereže vrat.

Tužilaštvo će naložiti veštačenje uračunljivosti Milorada M. u vreme izvršenja krivičnog dela, sudsko medinicnsko veštačenje i veštačenje bioloških tragova.

Prema našem Krivičnom zakonu Miloradu M. preti zatvorska kazna do 15 godina robije.

Ubio je jer je htela da se razvede

Blaženka J. (39) nađena je mrtva u bračnom krevetu u subotu, a negaleko od nje bila je sekira kojom joj je, prema nezvaničnim informacijama, presudio suprug Čedomir (43). Dosadašnja istraga je pokazala da se motiv ubistva krije u odluci nesrećne žene da se razvede od supruga koji je radio u Nemačkoj.

Nakon zločina Čedomir je presudio sebi vešanjem.

- Blaženka je nađena u bračnom krevetu i imala je nekoliko povreda po telu nanetih sekirom. Po svemu sudeći žena je spavala kada je ubijena. Policija je našla sekiru kojom je ubijena. U razgovoru sa svedocima saznali smo da je Blaženka pre nekoliko dana rekla Čedomiru da želi da se razvede od njega. Da li je to motiv ubistva znaće se nakon istrage koja je u toku - rekao je sagovornik blizak istrazi.

Trpela višegodišnje maltretiranje, na kraju lišena života

Vinko Paunović iz Starčeva koji je ubio suprugu Julijanu, pa sebi presudio, kako se navodi, 15 godina je maltretirao nesrećnu ženu.

Policija je u dvorištu porodične kuće našla dva beživotna tela. Julijanino je bilo nedaleko od ljuljaške, a Vinko u blizini kuće.

- Juče im je bila slava. Bili su raspoloženi. U jednom trenutku se Vinko izgubio, otišao je po pištolj. Prišao je Julijani i ispalio nekoliko hitaca u grudi. Zatim, otišao do zida kuće naslonio se i pucao sebi u glavu - rekao je izvor.

Prijava za nasilje u porodici nije bilo, ali je Julijanina majka Slavica navela da ju je suprug maltretirao kada bi popio.

Pokušaj ubistva sekirom

Nakon više ubistava sekirom ili sličnim predmetima, došlo je do pokušaja ubistva u Beloj Palanci.

Naime, policija je uhapsila Lj. L. (59) koji se sumnjiči da je sinoć sekirom naneo teške telesne povrede opasne po život svojoj pedesetpetogodišnjoj supruzi i njenoj pedesetsedmogodišnjoj sestri, a njihovoj sedamdesetosmogodišnjoj majci lake telesne povrede.

Njegova supruga i njena sestra su zbrinute u Kliničkom centru Niš.

U poslednjih 12 godina ubijene 353 žene

Prema podacima Autonomnog ženskog centra, u poslednjih 12 godina u Srbiji su 353 žene ubijene od strane partnera ili člana porodice. Podatke prikupljaju iz medija, budući da su oni javno dostupan izvor informacija, a potom proveravaju sa nadležnim institucijama. Treba imati na umu da je moguće da je broj ubijenih žena i veći, budući da verovatno ne dospeju svi slučajevi u medije, kao i da nije moguće utvrditi koliko žena umre od posledica dugogodišnjeg trpljenja nasilja.

- Od početka godine mediji su izvestili o 26 smrti žena od toga je 18 žena ubijeno u porodično-partnerskom kontekstu, a zabeleženo je još šest slučajeva izvan porodično-partnerskog konteksta, dok su u tri slučaja nadležne institucije utvrdile da se ne radi o nasilnoj smrti. Naime, jedna žena je umrla prirodnom smrću - ali je živela sama pa se ispitivalo da li je možda reč o nasilnoj smrti. Jedna žena umrla je usled slučajnog požara kada je grejalica zahvatila zavesu, dok je jedna žena izvršila samoubistvo, ali nije bilo ranijih prijava za nasilje u porodici - objašnjava za Telegraf.rs Vedrana Lacmanović iz Autonomnog ženskog centra.

Kako objašnjava, teško je govoriti o tome da li postoji porast ubistava, ali istraživanja pokazuju da dolazi do porasta u julu.

- Ako se sećate slučaja u Žitištu 2016. godine, to je bilo baš u julu. U nekim mesecima bude više, u nekim manje ubistava, tako da broj na kraju bude isti. Svaki femicid je brutalan na svoj način. Najčešće korišćeno oružje je nož, u 30 do 40 odsto slučajeva, kao i vatreno oružje u istom procentu. To je statistika koja je svake godine ista. Ono što je karakteristično je da je nož predmet koji može da se nađe u domaćinstvu, te često postaje oružje, a kada je u pitanju vatreno oružje treba imati u vidu ratnu prošlost Srbije i konflikte zbog čega imamo veliko prisustvo legalnog i nelegalnog vatrenog oružja, koje se koristi za nasilje prema ženama i ima posledice kakve ima - dodaje Lacmanović.

Ističe da je Autonomni ženski centar pre nekoliko dana dobio anonimnu prijavu o ubistvu jedne žene o kojem nijedan medij nije izvestio.

- Često naglašavam da mi podatke prikupljamo na osnovu medijskih izveštaja, tako da, ako neki slučaj nije dospeo u medije, mi ne možemo da dođemo do njih. Najmanje je ubijen ovoliki broj žena koji se spominje, a koliko ih još ima, to ne znamo. Pitanje je i koliko žena umre od posledica dugogodišnjeg trpljenja nasilja. Istraživanjem smo otkrili, tako što smo tri godine čekali da dobijemo sve odgovore nadležnih institucija, da su sinovi pretukli majku. Ona je preminula nakon 10 dana i taj slučaj je u međuvremenu otkriven, a oni su osuđeni samo za nasilje u porodici, čak ne ni za nasilje sa smrtnim ishodom. Veštaci su utvrdili da je ona umrla od starosti i bolesti. Ako je to tačno, zašto nije umrla 10 dana pre toga, već nakon što je prebijena. Zastrašujuće je da je postupak prikupljanja dokumentacije trajao tri godine, a da su nasilnici bili u zatvoru dve godine. Oni su već bili na slobodi dok smo mi dobili sve podatke - objašnjava.

Kako kaže, trebalo bi da se uspostavi nadzorno telo za praćenje femicida koje bi prikupljalo sve podatke o svim slučajevima, ne samo u porodično-partnerskom kontekstu. Postoje različita ubistva žena - ubistva žena u prostituciji i ubistva lezbejki, a do podataka o tome je, objašnjava, nemoguće doći.

- Kada tražimo prethodne prijave nasilja meseci su potrebni da institucije odgovore. Takvo telo je potrebno da se vidi gde su učinjeni propusti i da da preporuke za dalje postupanje. Godine 2016, zaštitnik građana je objavio preporuke za 14 slučajeva koje je analizirao, a utvrdio je propuste u 12. Nažalost, neke stvari se ponavljaju. U praksi vidimo da do najgoreg ishoda dolazi i ako žene prijave nasilje. Imamo slučaj ubistva u Futogu, da je sin zvao policiju koja je izašla na lice mesta. Nasilnik je pred sinom rekao da će da je ubije i oni su samo pozvali Hitnu pomoć Policija je morala da izvrši procenu bezbednosnih rizika, da utvrdi koji je stepen rizika i da u odnosu na to izrekne mere. Ako je policija utvrdila nizak stepen rizika, onda ne znaju da procenjuju rizik. Ako je utvrdila visok rizik, zašto nije primenila mere koje su komplementarne visokom riziku. Ako je Hitna pomoć izašla na teren, možda su ga psihijatri veštačili. Ako su oni rekl ida je bezbedan po okolinu, onda policija nije mogla da reaguje. Ne znamo šta se desilo, vidimo sam da je trebalo da se reaguje i da procena rizika, ukoliko je uopšte bilo, nije adekvatna. Direktna pretnja da ćete nekoga ubiti je indikator da postoji visok stepen rizika od teškog povređivanja i ubistva - ističe Lacmanović.

Objašnjava da ne postoji tačna statistika zbog čega je porast broja ubistava u julu.

- Desilo se i da svake godine oko 18. maja bude više femicida. Ja to ne bih vezala za neki vremenski period, pre bih vezala za jedan slučaj koji se desi, a koji povuče ostale. Kao da taj nasilnik vidi od nekog drugog i krene serija ubistava. Imali smo partnerski odnos u Futogu, pa u Starčevu i nakon toga u Batajnici, a svi slučajevi su slični. Pre mi se čini da nasilnik vidi u medijima ili čuje negde šta se desilo i to ga dodatno postakne - zaključuje.