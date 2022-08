'MOŽE BERI MILS, NA ŽIVO SVE, SA ARMIRAČKIM KLEŠTIMA' Poruka koja otkriva jezivu ulogu Veljinog nasmejanog koljača Srđana Lalića

Srđan Lalić, jedan od najbrutalnijih članova kriminalne grupe Veljka Belivuka, sklopio je sa Tužilaštvom za orgnozovani kriminal sporazum o dobijanju statusa svedoka okrivljenog u zamenu za 18 godina zatvora.

Da Lalić nastoji da izdejstvuje ovaj položaj bilo je jasno kada je među prvima progovorio o zlodelima koje je klan činio,a onda na pripremnom ročištu jedini priznao krivicu za dela koja mu se stavljaju na teret.

Lalić, koji se predstavljao kao IT stručnjak, ustvari je važio za trećeg čoveka krvavog klana, koji se nije libio da posegne za najsurovijim metodama mučenja onih koje je Veljina grupa označila kao neprijatelje. Brutalno prebijanje, sečenje prstiju, čupanje noktiju, i na kraju ubijanje bili su na spisku onoga što je Lalić činio.

O svemu ovome svedoče i poruke koje su članovi klana razmenjivali među sobom na aplikaciji Skaj prilikom mučenja i ubistva Nikole Mitića, kojeg su Marko Miljković i još dve osobe otele i odvele u kuću strave u Ritopeku jer su mislili da radi protiv njih.

Među jezivim svedočenjima koje je policija otkrila na pomenutoj aplikaciji su i Lalićeve rečenice koji, kako su preneli mediji, piše da je Mitić "već je ostao bez prsta i gadno je upropašćen".

- Ali mentol misli da će da izađe. Već sam ga dobro odrao - piše on u grupi u kojoj su razmenjivali slike brutalnih zločina. Lalić na tome ne staje već na pitanje Miljkovića da li su ga odrali odgovara:

- Da, udavili ga zajednički, pa zaklali. Dva puta ga ubili faktički.

Zloglasni Beri Mils

Kako je ustanovljeno, Lalić je na Skaj aplikaciji koristio ime Beri Mils, po zloglasnom vođi jedne od najsurovijih američkih zatvorskih bandi "Arijevskog bratstva", koji su bili rasisti i neonacisti. Sam Mils je u zatvoru proveo više od 50 godina, a osuđivan je za ubistva, pljačke, preprodaju droge i mnoga druga krivična dela.

Nadimak koji je Veljin nasmejani koljač, kako su ga nazvali nakon objavljivanja slike na kojoj sa osmehom pozira sa Belivukom iznad tela žrtve, koristio na aplikaciji i njegova jeziva "specijalnost" pominju se u komunikaciji drugih članova klana.

- Može Beri Mils, on je majstor za nokte da ti sredi. Beri Mils čupa nokte, to nisi znao, to je novost, na živo sve, sa armiračkim kleštima - piše u jednoj od poruka koja je otkrivena.

Autor: