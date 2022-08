OVO JE MLADIĆ TRAGIČNO NASTRADAO U KRVAVOM OBRAČUNU U NIŠU: Napadač mu u klubu prosuo piće, onda se vratio s nožem i NASMRT GA IZBO!

Radnik obezbeđenja u Kliničkom centru u Nišu, S. S.(26) iz Pukovca kod Doljevca preminuo je noćas od uboda nožem kojim je njega i njegovo društvo napao uhapšeni F.P.(30) u jednom klubu koji se nalazi u centru Niša.

Stefan je, kako mediji nezvanično saznaju, sedeo s društvom za stolom kada je F.P. prošao i zakačio neku flašu koja se prosula i onda je došlo do grubih reči, a nakon toga i tuče.

- U klubu je sve bilo normalno, mirno, zabavljaju se ljudi i onda je taj momak prošao i prosuo im piće. Došlo je do psovki, ali ništa ozbiljno. Rastali su se. Onda se taj momak vratio s nožem i počele su horor scene jer je kasnije ćemo čuti, trojicu momaka za stolom. Došla je Hitna pomoć i odvezla povređene u bolnicu - rekao nam je jedan momak koji je u to vreme bio u klubu.

Nasmrt izbodeni mladić, Imao je ubodnu ranu grudnog koša, dovezen je kako saznajemo u jako teškom stanju, skoro bez vitalnih parametara. Preživeli mladić ima povredu jetre. Hiruški je zbrinut i sada je na Klinici za anesteziju stabilnih vitalnih parametara. Treći momak koji je izboden je otpušten kući nakon zbrinjavanja.

Stefan je kako njegove komšije kažu bio vredan i radan momak. Bavio se lovom i imao je devojku koja takođe radi u Univerzitetskom Kliničkom centru. Negovi ukućani danas nisu bili spremni za razgovor, ali zato komšije kažu da ne mogu da poveruju da je tako jedan fin mladić zbog obične čarke u kafiću izgubio život.

Otac maloletnog deteta, Milan C. koji je bio sa Stefanom u društvu je izboden noćas stomak, operisan je i sada se oporavlja. Njegova majka Ljiljana plače "kao kiša".

- On je razveden i doveo je sina ovde. Kako mi rekoše uboden je u slezinu. ja uvek ustajem u pet ujutru i vidim da nije došao, onda dolaze dvojica njegovih prijatelja i kažu mi da je uboden i da je sada dobro. Dala sam im veš i tražiše mi ličnu kartu njegovu ali je nisam našla. Ne znam šta se to dogodilo, bio je u bioskopu, vodio decu i ništa mi nisu rekli kako se to desilo - rekla je Ljiljana.

Napadač F.P. je očigledno nestao iz kafića nakon tuče, a uhapšen je u zoru.

Policija je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu, brzom akcijom uhapsila F. P. iz Niša zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

- Кako se sumnja, F. P. je noćas u jednom kafiću u Nišu nožem zadao ubodne rane trojici lica, od kojih jedno lice preminulo, jedno lice zadobilo teške telesne povrede opasne po život, a jedno je pušteno na kućno lečenje - saopštila je policija.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, F. P. je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužiocu radi saslušanja.

