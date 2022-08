EVO KAKO SU DVA NAJOZBILJNIJE POVREĐENA DEČAKA! Lončar za Pink: Oni ostaju u Sofiji, a ostala deca će popodne biti na putu za Tiršovu!

Deca koja su juče povređena u saobraćajnoj nesreći u Bugarskoj, biće danas u toku popodneva prebačena na dalje lečenje u Srbiju.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar za Pink je istakao da su dva dečaka sa najozbiljnijim povredama prebačena u bolnicu u Sofiju gde se o njima brinu tamošnji najbolji neurohirurzi.

- Ono što je novo u odnosu na jutros, to je da su dva dečaka koja su najozbiljnije povređena već stigla u Sofiju u bolnicu. Radi se dalja dijagnostika, čekam da vidim kakvi će biti rezultati. To je bio ozbiljan korak da ih prevedemo iz bolnice koja je dva i po sata od Sofije, da dođu ovde bezbedno. Jedan dečak ozbiljnije povređen, ima centralne povrede glave, mozga, to nam je problem. Angažovali smo njihove najbolje neurohirurge. Drugi dečak je nešto bolje, operisana mu je noga. To je vezano za najteže povređene. Čovek kom je amputirana noga je dobro. Deca ostala koja su sa manjim povredama ili nisu povređena, ona će u 17 časova biti na bugarsko- srpskoj granici, preuzeće ih naši saniteti, naši autobusi i oni idu pravo u Tiršovu na dalju dijagnostiku i lečenje - rekao je Lončar.

Roditelji dece koja su bila u autobusu koji je prevozio članove folklornog ansambla JU Lira iz Batajnice, prevrnuo na autoputu Trakija stigli su u Bugarsku i danas se sa njima vratiti u Beograd.

- Ova deca koja nisu bila u bolnici su sasvim dobro, još uvek su u šoku. Nekima od njih su stigli i roditelji, bili su zabrinuti. Ova deca koja su u bolnici, sem ova dva dečaka, se sanitetima vraćaju u Beograd. U dobrom su stanju. Nadam se da će oni uz minimalne intervencije koje trebaju da se urade i nastavak opservacije i dijagnostike moći u narednim danima da odu kući i da dolaze na dalje kontrole u nadležne bolnice - kazao je ministar za Pink.

Autor: J.Đ.