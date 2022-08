HOROR U BEČU! Avganistanac silovao Srpkinju sa posebnim potrebama, namamio je u tržnom centru i odveo u stan

Državljanin Avganistana (48) optužen je da je u Beču silovao državljanku Srbije, koja je osoba sa posebnim potrebama, a koju je pre zločina praktično oteo iz tržnog centra u kome ju je sreo.

Jezivo seksualno zlostavjanje dogodilo se još 22. marta, a optuženi Avganistanac je nesrećnu devojku odveo u stan svoje poznanice i tamo je silovao, prenosi austrijski Der Standard.

- Devojka je tog dana bila sa svojim ocem u tržnom centru, a da ne bi stavila masku, on ju je ostavio da sedi na klupi ispred dok uđe na nekoliko minuta u prodavnicu. Kada se posle pet minuta vratio, nje nije bilo, pa je pozvao svog sina i počeli su da je traže - navodi se u optužnici:

- Za to vreme, zapravo, Avganistanac je video devojku, prišao joj je i pozvao je da pođe sa njim u stan. Do stana su krenuli metroom, prešli u autobus, a kada su ušli unutra, on ju je svukao i imao seks sa njom - prenosi Der Standard navode optužnice.

Ispričala bratu

Posle seksualnog odnosa, on ju je vratio metroom do tržnog centra.

- Sa ocem sam pregledao svaki kutak, zvali smo poznanike i pitali da li ih je možda srela i otišla sa njima. Odjednom se pojavila iz pravca metroa, a kada ju je otac pitao gde je bila i zašto nije čekala na klupi, ćutala je. Imao sam utisak da se postidela, a onda mi je prišla i počela da šapuće na uvo - ispričao je brat zlostavljane devojke:

- Rekla je da je otišla sa čudnim čovekom do jednog stana, da su se tu svukli i da joj je on nešto uradio, a onda ju je istim putem vratio nazad. Odmah sam otišao u policiju i prijavio šta se desilo - objasnio je brat.

Bez srama

Optuženi Avganistanac pred sudom je pokušao da dokaže da je on psihički bolestan i da je bio nesposoban da shvati šta je uradio. Njegov branilac je dostavio i karton u kome se navodi da boluje od posttraumatskog sindroma, kao i epilepsije. Međutim, sud je ocenio da ove dijagnoze nemaju veze sa njegovom sposobnošću da prepozna da je oštećena osoba sa posebnim potrebama.

Kako je dalje rekao, sutradan se vratio do tržnog centra, gde je sestra ponovo na klupi videla Avganistanca i prepoznala ga.

- Kada nas je video, počeo je da beži. Pratio sam ga da bih ga slikao i pomogao policiji da ga nađe. Zaustavio sam i patrolni auto, a kada su policajci prišli osumnjičenom, rekao : Nisam imao seks sa devojkom. Avganistanac je potom pred sudom izneo krajnje šokantnu odbranu u kojoj je negirao silovanje devojke.

- Žena mi je sama prišla u centru, da sam znao da ima posebne potrebe, ne bih ni razgovarao sa njom. Otišli smo u park gde sam je zagrlio. Ako sam je poljubio, sudija, odsecite mi usta. Ako sam je pipnuo prstima odsecite mi prste - rekao je optuženi.

DNK tragovi na vešu

Na pitanje sudije kako je njegova sperma onda dospela do genitalija devojke i njenog donjeg veša, Avganistanac je šokirao u sudnici:

- Prirodno je da doživite orgazam kada grlite nekoga pet ili šest minuta. Posle toga je objasnio da ga je devojka zapravo pratila po prevozu od tržnog centra do stana, a da je njegova prijateljica koja ih je videla, upitala zašto je došao sa devojkom koja ima probleme, a da je on to tek tada primetio.

- Kada sam je sutradan video u tržnom centru ona mi je tražila dva evra, dao sam joj 20 evra, a onda je ona pričala sa čovekom koji je besno krenuo ka meni, pa sam počeo da bežim.

Zaprećena kazna zatvora, kako navodi Der Standard, je od jedne do 10 godina.

Veštak

Devojka je sposobna da opiše šta se desilo

Saslušanje oštećene Srpkinje snimljeno je ranije i pušteno iza zatvorenih vrata sudnice. Veštak Tanja Guserl koja je razgovarala sa njom navela je da devojka ima značajno smanjenu inteligenciju, da može da formuliše rečenice sa najviše tri reči, te da i veoma ograničeno razume pitanja. Uprkos svemu tome, kako je istakla, devojka je sasvim sposobna da jednostavno izrazi činjenice koje pamti.

- Ona usled svog stanja nema svest o opasnosti, niti osećaj stida. Veoma je pasivna osoba, ako bi je neko zamolio da dođe, verovatno bi to uradila. Osim toga, njeno stanje je jasno prepoznatljivo i običnim građanima - navela je veštak.

