'KAD POMISLIM NA TO I SAD MI SE PLAČE' Potresni detalji nesreće kod Leskovca, vozač autobusa išao od deteta do deteta

Vozač autobusa koji se rano jutros prevrnuo na auto-putu kod Leskovca, iako lakše povređen, u šoku je izašao iz autobusa i obilazio povređene putnike razbacane po njivi. On je obilazio povređenu i krvavu decu pokušavajući da pomogne.

Izašao je potpuno beo iz autobusa. Po njivi je išao od deteta do deteta. Mazio ih po glavi, proveravao da li su dobro i pokušavao da pomogne. Ne možete da verujete koja je to scena. Evo, kad pomislim na to i sad mi se plače – kazala nam je Jelena iz Beograda koja je, kao i njen sin, u ovoj saobraćajnoj nesreći prošla bez povreda, ali je njena prijateljica hospitalizovana u leskovačkoj Opštoj bolnici jer joj je, kako nam je kazala, smrskan lakat.

Jelena priča da je vozač ozbiljan čovek srednjih godina, a da je do nesreće došlo vrlo brzo nakon pauze koju su pravili u Motelu „Predejane“ gde su vozači sa stradalom ženom N.N.(34), vođom puta, popili kafu.

Zbog toga ne veruje da je vozač zaspao u toku vožnje. Autobus se prevrnuo na pravom delu puta, pa neki od putnika pretpostavljaju da je autobus ušao u kolotrag i da je zbog toga izgubio kontrolu nad vozilom. Putnici pričaju da se sve dogodilo u sekundi i da vozač nije uspeo da vrati autobus na auto-put. Kažu da su ekipe Hitne pomoći za pet minuta stigle iz svih krajeva kao i policija i vatrogasci.

- Odmah su nas zbrinuli. Nas su ovde dovezli u Leskovac. Sjajan tim ljudi nas je dočekao, pregledao i hvala im na tome. Na toj njivi su odmah sanirali sve što krvari da bi mogli da prevezu ljude. Ovom detetu su ovde neki ljudi kupili i papuče, jer je u bolnicu stigao bos – ispričala nam Beograđanka koja se tek oporavljala od šoka koji je i sama preživela.

