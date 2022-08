ŠOK OTKRIĆE INSPEKTORA U PENZIJI: Zaključao šest žena u frizerski salon, pa ih silovao! Jezivi slučajevi maloletničke delokvencije!

Žarko Popović, glavni policijski inspektor PU Beograd u penziji govorio je o najšokantnijim slučajevima maloletničke delikvencije.

Prema njegovim rečima, iako nije zabeleženo previše brutalnosti u slučajevima maloletne delikvencije, ipak, postojali su slučajevi koji su šokirali sve.

- U praksi sam imao određen broj silovanja, gde su maloletnici silovali, pod dejstvom alkohola, ali devojke svoje godište. I sve je to bilo u nekim pokušajima. Imali smo dečaka 14 godina, jake fizičke konstrukcije, koji je imao nekontrolisan seksualni nagon prema ženama. Uđe u fruzerki salon, zaključa ga i siluje šest žena. On je višestruki povratnik, kao maloletnik bio je hapšen, ali kada je navršio 14 godina, dobio je deset godina zatvora zbog silovanja u Valjevu. Jednom prilikom kada smo ga uhapsili i vodili ga u 29. novembar na obradu, on je imao snošaj u kolima. To je teška bolest, on ne može sebe da obuzda. To je lice koje zahteva ozbiljnu psihoanalizu - kaže policijski inpektor u penziji.

Brutalnost maloletnika nije bilo u njegovoj karijeri, a kako kaže, sve se završavalo na pretnjama.

- U svojoj karijeri imao sam ozbiljni slučaj koji je imao preko pedeset silovanja. Jako teško ga je bilo detektovati. Kupio je soperke, slomi joj ruku ili vilicu pa je onda siluje. Čovek je diplomirani mašinski inženjer, kod kuće ima ženu i dve ćerke. Nikada na takav profil ne bismo posumnjali, on je osuđen na deset godina zatvora. To je smešna kazna. On je sa pedeset četiri silovanja isto veče počinio je isto delo i dobio četrdeset godina zatvora - kaže Popović.

Ženi treba dati šokere ili biber sprej, kao vid prevencije, istakao je Popović.

- Ženama je sada to dozvoljeno, ako ima dozvolu može da nosi pištolj i ima apsolutno pravo da ga upotrebi. Najbolje je istrčati negde u javno mesto. Ako upoznate u klubu nekog muškarca ne treba odmah kod njega u stan na kaficu. Dosta se silovanja desilo po toj osnovi, koje mi nažalost nismo mogli da dokažemo