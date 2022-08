STRAHINJA PRE 6 GODINA IZREŠETAN NA TERASI: Sin vlasnika kladionice iz Čačka pre smrti bio osuđen jer je maloletniku odsekao ruku

Na današnji dan pre šest godina ubijen je Strahinja Ičelić (28) iz Čačka.

Sin vlasnika kladionice ubijen je 24. avgusta 2016. na terasi svog stana u Čačku. Tog dana Strahinja se vraćao kući taksijem i usput se čuo sa majkom kojoj je rekao da je primetio da ga neko prati. Samo nekoliko trenutaka kasnije napadači su sačekali da se mladić vrati kući, a kad se pojavio na terasi stana u prizemlju, pucali su u njega. Strahinja je uspeo da uđe u stan i sedne na krevet.

Pošto se vrata stana automatski zaključavaju, majka nije mogla da uđe u stan, pa je to učinio jedan njegov drug, ali preko terase. Zatekao je Ičelića na krevetu kako krvari. Na licu mesta pronađene su tri čaure. Strahinja je odmah nakon ranjavanja prevezen u čačansku bolnicu u kojoj je ubrzo preminuo.

Policija je posle nekoliko meseci uhapsila osumljičene za ubistvo Strahinje, Vladimira Tripkovića (33), Nenada Kalajdžića (32) i Sašu Ljuboju (39).

Novembra 2016. godine trojica osumnjičenih zaključila su sa Višim javnim tužilaštvom sporazum o priznavanju krivice, nakon čega je Vladimir Tripković osuđen na sedam i po godina zatvora, a njegovi saučesnici Nenad Kalajdžić na devet meseci i Saša Ljuboja na šest meseci zatvorske kazne.

Samo nekoliko dana posle ubistva zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku rekao je da je Strahinja likvidiran u obračunu kriminalnih grupa u ovom gradu, ali motiv do danas nije zvanično utvrđen. Strahinji su duže vreme upućivane pretnje, praćen je, posmatran. Sve to ukazuje da je ubistvo bilo planirano. Čak su mi u više navrata tražili 20.000 evra kako on ne bi bio njihova meta.

Ove navode izneo je posle presude, za koju smatra da je sramna, Strahinjin otac Rajko.

"Pričao je da im ne da ni dinara, jer će onda tražiti 40.000, pa 80.000 evra", rekao je tada Ičelić.

Inače, Ičelić se pre ubistva spremao da ide na odsluženje dvogodišnje zatvorske kazne zbog toga što je 2012. godine ispred čačanskog kluba "Montana" mačetom isekao ruku tada sedamnaestogodišnjem D. T. On se iz zatvora vratio nepunih mesec dana pre nego što je likvidiran.

Strahinja je svojevremeno bio u vezi sa Katarinom iz Čačka, koja je kasnije bila devojka Miloša Mileusnića, ubijenog u Beogradu u januaru 2019. Mileusnić je bio žrtva "ubice s tvitera" Nedeljka Đurovića.

Đurović je prvobitno osuđen na 30 godina zatvora, a kazna mu je povećana na 35 godina.