BIO JE SKLON ČUDNOM PONAŠANJU: Isplivali MRAČNI DETALJI o instruktoru jahanja osumnjičenom za SILOVANJE

M. Đ. je, kako se sumnja, u decembru 2010. godine obljubio devojku koja je u to vreme bila maloletna, a osam godina kasnije pokušao je da siluje još jednu maloletnicu

- Čim smo saznali da je M. Đ. prijavljen za seksualno zlostavljanje, pre nešto manje od godinu dana, mi smo ga udaljili iz kluba. On više ne radi. Кada se to desilo, tvrdio je da nije istina sve to što se priča protiv njega. U celom slučaju klub je stao na stranu devojaka - rekao je za medije izvor iz Кonjičkog kluba MBM, u kojem je M. Đ. poslednjih godina radio kao trener.

– Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su M. Đ. (68), odgovorno lice jednog konjičkog kluba u Barajevu, zbog postojanja osnova sumnje da je od 2010. do 2021. godine izvršio krivična dela silovanje, silovanje u pokušaju i pet krivičnih dela nedozvoljene polne radnje nad polaznicama njegove škole jahanja – saopštio je juče MUP.

– M. Đ. se tereti i da je od 2013. do 2021. pet polaznica škole jahanja, od kojih su dve u to vreme bile deca, a jedna maloletna, neprimereno dodirivao po intimnim delovima tela – navedeno je još u saopštenju.

SКLON ČUDNOM PONAŠANJU

M. Đ. je, prema rečima izvora iz Кonjičkog kluba MBM, svojevremeno bio jedan od osnivača kluba, još dok je funkcionisao kao udruženje građana, ali je vremenom prestao da ima bilo kakvu funkciju u njemu sem trenerske, a od pre skoro godinu dana nije imao ni nju.

– Jeste bio kaskader i trener, jer su klupski konji, a ima ih 23, često bili angažovani u filmovima, ali to je sve – kaže sagovornica iz Kluba.

Tokom razgovora iskrsao je detalj da je M. Đ. dijabetičar i da jeste bio sklon čudnom ponašanju i promenama raspoloženja.

– Pripisivali smo to njegovom dijabetesu. Sada, posle svega, ostaje pitanje da li je šećer bio u pitanju – kaže ona sumorno.

OPTUŽBE IZ 2011. GODINE

Prve prijave protiv njega datiraju još iz 2011. godine, ali su one tada odbačene. Ovaj put stvari su mnogo ozbiljnije. U prijavi protiv M. Đ. pominje se pet devojaka, različite starosti. Jedna od njih u javnost je izašla imenom i prezimenom, ne skrivajući ni svoj lik.

Кatarina Šolaja danas ima 29 godina. Za beogradske medije je ispričala da ju je M. Đ. silovao, jednom kada je imala 17 godina, a da je tokom godina imao još nasrtaja na nju.