NAKON 25 GODINA KRAJ SUĐENJA ZA UBISTVO KIK-BOKSERA! Za osumnjičenog se traži 20 godina robije, evo šta je rekao u svoju ODBRANU

Posle 25 godina, suđenje za ubistvo kik-boksera i državnog reprezentativca Vladana Cvetkovića (19) konačno je došlo do kraja.

Na današnjem ročištu u Višem sudu u Beogradu tužilaštvo je iznelo završne reči i zatražilo da se optuženi Predrag Miketić (44) osudi na maksimalnih 20 godina robije, a Goran Pavlović, koji ga je odvezao sa mesta zločina, na 18 godina.

Teško ubistvo čuvenog sportiste odigralo se 3. novembra 1997. godine ispred Marakane, a optuženi je uhapšen u avgustu 2020. u Baru.

Zamenik Višeg javnog tužioca je u završnim rečima optužio Predragovog brata blizanca za iznošenje laži.

- Okrivljeni Predrag nije dao ni jasne, niti ubedljive, razloge zašto se krio po inostranstvu 23 godine. Priznanje njegovog brata blizanca Nenada, da je on krivac, sud ne treba da uzme u obzir jer je to lažno svedočenje, kojim je hteo da mu da lažni alibi, bez jasnog motiva zašto to čini. Predrag je Vladana lišio života na podmukao način iz osvete zbog prethodnih sukoba. Goran mu je pomogao u zločinu jer je prihvatio da ga čeka ispred stadiona sa upaljenim kolima, iako mu je Predrag rekao da ide "nešto da raspravi sa Vladanom". Video je kako okrivljeni puca u žrtvu i nije učinio ništa da to spreči, nakon čega je okrivljeni utrčao u auto i rekao Goranu: "Ubio sam govedo", a on ga nije pitao zašto je to počinio, već ga je odvezao sa lica mesta - naglasio je postupajući zamenik tužioca i tražio da se Miketiću produži pritvor jer je tokom 23 godine dokazao koliko je uspešan u skrivanju po brojnim zemljama bez ispravnih ličnih dokumenata.

Tužilac je opisao da je nesrećni kik-bokser preminuo od obilnog krvarenja, a da kod dvojice okrivljenih u veštačenjima nisu uočeni nikakvi duševni poremećaji, niti bolesti zavisnosti.

On je na kraju izlaganja tražio da sud Predraga osudi na maksimalnih 20 godina robije, koje je propisano licu koje u trenutku izvršenja dela ima manje od 21 godinu, a drugokrivljenog Pavlovića na 18 godina. Odbrana optuženih tražila je oslobađajuće presude za obojicu, a presuda je zakazana za 4. oktobar.

Odbrana optuženog Predraga Miketića istakla je u svojim završnim rečima da on nije kriv za ubistvo, već njegov brat blizanac, koji je to sam priznao.

- Mlad život je izgubljen na tragičan način, ali nema nikakvih dokaza da je to počinio Predrag Miketić. Drugokrivljeni Pavlović video je Nenada Miketića kako puca, a postoje i dokazi za to. Zato tražimo da sud Predraga oslobodi optužbi - rekao je advokat Predraga Miketića.

Branilac Gorana Pavlovića burno je reagovao na predlog tužilaštva da se njegov branjenik osudi na 18 godina zatvora.

- Nikada u životu nisam napisao završne reči, pa nisam ni sad. Sudija, ne morate ovo ni da uneseste u zapisnik. Ne mogu da verujem šta sam čuo od tužilaštva i da sam to uopšte doživeo u svojoj dugoj karijeri. Postupak protiv njega treba da se obustavi zbog zastareslosti, a ne da se traži 18 godina, kad nije kriv za to što se tereti. Da jeste, trebalo bi da bude lud čovek. On je bio mesec dana u pritvoru nakon zločina i od tada nije mrdao iz Beograda. Pavlović nije znao da će Vladan biti ubijen. Predrag je ušao u kola nakon toga i Goran je morao da vozi jer je video da drži pištolj. Na saslušanju je rekao da je bio uplašen - istakao je advokat drugokrivljenog.

Predraga Miketića je na kraju ročišta sudija prozvao da stane za govornicu, ali ga on nije konstatovao, pa je okrivljenog pitao: "Da li ste tu?", pa je Miketić potvrdio i ponovio svoj iskaz.

- Nisam kriv za delo koje mi se stavlja na teret. Ni Goran nije kriv za svoje delo. To je sve, hvala na strpljenju - rekao je Predrag.

Svoje tvrdnje ponovio je i Goran Pavlović.

- Žao mi je zbog svega što se dogodilo, ali ja sa tim nemam veze - istakao je Pavlović.

Suđenje su u publici pratili roditelji kik-boksera, i otac okrivljenog Gorana, dok je blizanac Nenad sve vreme bio u hodniku.