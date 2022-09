'NISU SMELI DA MI KAŽU DA JE DALIBOR POGINUO JER SAM U DRUGOM STANJU' Tužna ispovest trudne žene trubača koji je poginuo kod Niša

Javio mi se posle nastupa. U pola 2 ujutru porukom. Samo mi je rekao da je pošao kući. U pola 6 sam se probudila. Mislila sam da će tada doći. Nije ga bilo. Nije se javljao na telefon...

Ovako u potresnoj ispovesti priča Hirijeta Milošević, supruga trubača Dalibora, koji je u ponedeljak u zoru nastradao u saobraćajnoj nesreći kod Aleksinačkih rudnika. Njegov brat od tetke takođe je nastradao dok su trojica mladića koji su bila sa njima zadobili povrede.

Supruga nastradalog Dalibora smogla je snage i sa teskobom u glasu ispričala šta se dogodilo kobnog jutra.

- Ja sam njemu poslala poruku u 22.30 sati. Pitala sam ga da li je pošao, ali mi tada nije odgovorio. U pola 2 mi je stigla poruka da je krenuo kući, mislila sam autobusom, jer je rekao da će kupiti kartu - u suzama priča Hirijeta.

Navodi da se u pola 6 probudila kako bi ga dočekala jer je mislila da tada stiže autobus iz Novog Sada za Vladičin Han.

- Nije ga bilo. Zamolila sam svekrvu da ga nazove, jer nisam imala kredit, a on mi se nije javljao ni odgovarao na poruke na Vacapu. Ona ga je pozvala nekoliko puta, međutim, nije joj se javljao - dodaje Hirijeta.

Sa teskobom u glasu supruga nastradalog trubača prisetila se momenta kada je saznala da je Dalibor imao nesreću.

- Oko pola osam ujutru nazvao me je jedan poznanik i pitao me da li znam da je Dalibor imao nesreću. Pitala sam ga odmah da li je mrtav. Kazao mi je da su dvojica mrtvi, a jedan živ. Nije smeo da mi kaže da je nastradao jer sam u drugom stanju i plašio se. Tek kada su svekar i svekrva došli iz bolnice u Nišu rekli su mi strašne vesti da je moj suprug poginuo - priča u suzama Hirijeta.

Prema njenim rečima za volanom je bio Stanislav A, brat od tetke njenog supruga, koji se prema njenim rečima navodno uspavao dok je vozio.

- Rekli su nam da se vozač uspavao i da su svi spavali u kolima. Iz Novog Sada do jednog restorana gde su napravili pauzu kako bi popili kafu vozio je moj suprug. Posle toga su se zamenili jer je Dalibor bio jako umoran i želeo je da odspava - drhtavim glasom dodaje Hirijeta.

Pojašnjava da su Dalibor i Stanislav bili vezani i u istom bendu. Nikada, kako kaže, nisu imali problema u svom odnosu.

- Sa njima su u kolima bili jedan dečko iz Kule i dva iz Vlasotinca koji su u bendu sa njima - dodaje Hirijeta.

Navodi da je Daliborn bio dobar čovek koji je samo otišao da zaradi novac za svoju decu i za porodicu.

- On ima dva sina iz prvog braka, najstariji ima 13 godina, a mlađi 11. Iz braka sa mnom ima ćerku od pet godina i malecku od osam meseci. Bio je mnogo dobar čovek, svima je pomagao, mogo dobar čovek. Kome je trebala pomoć on bi mu pomogao. To svi znaju - priča Hirijeta u suzama i dodaje da će sahrana njenog supruga biti sutra u Vladičinom Hanu.

Podsetimo, nesreća se u kojoj su nastradali Dalibor i Stanislav dogodila se na auto-putu Beograd-Niš u ponedeljak u 4.40 sati.

- U udesu je učestvovalo putničko vozilo fiat punto" beogradskih tablica i kamion sa grčkim registarskim oznakama. U putničkom automobilu bilo je pet osoba. Poginuo je vozač i putnik koji se u vozilu nalazio iza njega. Uzrok nesreće se utvrđuje - kazao je osnovni javni tužilac iz Aleksinca Ivan Mitrović.

Putničko vozilo, prema nezvaničnim informacijama, kretalo se iz pravca Beograda, a sve ukazuje da je prešlo u suprotnu traku na delu auto-puta gde se obavljaju radovi i direktno se sudarilo sa kamionom koji mu je dolazio u susret.

