PRED OČIMA JOJ JE UBIO ĆERKU! Iz zgrade u kojoj je nasmrt izbodena Ljiljana i DALJE DOPIRU JAUCI neutešne majke!

Ubio ženu nakon njenog odbijanja da se pomire! Robert uhapšen jutros, policija ga našla u autu, bez svesti, sa isečenim venama, ali život mu nije ugrožen! Da li je očaj naterao osumnjičenog Roberta Velimirovića, da ubije bivšu ženu, koja ga ne napustila pre više godina, i to pred očima njene majke, jer nije želela pomirenje, znaće se posle istrage Višeg tužilaštva u Subotici, nakon jutrošnjeg hapšenja osumnjičenog ubice, koji je pobegao nakon zločina.

Policija je danas saopštila, da je nakon intenzivne potrage pronašla i uhapsila Roberta V. (1964) izSubotice, osumnjičenog da je dan ranije oko 14 sati usmrtio svoju 54.godišnju suprugu Ljiljanu V. On se sumnjiči, da je nakon verbalne rasprave, zadao više udaraca nožem u stanu, pa pobegao. Žena je preminula na licu mesta, usled zadobijenih povreda, a zbog sumnje da je počinio ubistvo, Robert je uhapšen i posle 48 sati naći će se pred Višim tužiocem u Subotici.

Ljiljana vidljiva je krvava mrlja, nakon bekstva osumnjičenog ubice.Majka ubijene žene, Ljubica Dondolović je u šoku, ima tešku traumu posle ubistva deteta pred njenim očima, otišla je iz stana, kod rodbine, a policija je trakama zapečatila mesto ubistva. Žena je u poznim godinama, ne čuje dobro i nije želela da govori o strahoti koju je preživela u svom stanu.

Ljiljanina sahrana će biti u subotu, u 14 sati, na Kerskom groblju, saznajemo od komšija, koje kažu da rodbina očekuje dolazak Ljiljanine kćerke Kristine, iz Engleske, koja se školovala tamo i trenutno tamo živi.

Jutros je policija u ulici Braće Radić pronašla Roberta, bez svesti u njegovom pežou, kojim je pobegao posle ubistva. Kako tvrdi naš izvor, on je posle ubistva presekao vene, stoga je bio bez svesti, ali mu život nije ugrožen, povrede su mu sanirane i on je uhapšen.

Subotica je bila blokirana na svim izlazima, ali osumnjičeni ubica nije bio daleko, kretao se u nekoliko obližnjih blokova između naselja Aleksandrovo, Prozivkea i Ker, gde je počinio zločin.

Nezvanično se pominje da je jedini mogući motiv osumnjičenog za ubistvo, što je bio odbačen, nije mogao da se pomiri da Ljiljana ne želi više da živi sa njim, a nije našao ni izlaz sa drugim osobama, pa je odlučio da presudi bivšoj ženi.

Vrata stana je na prvom spratu zgrade, bivšem zetu, otvorila je Ljubica D., majka Ljiljanina, a niko nije ni pomislio da će epilog razgovora biti tragičan. Iz zgrade su se čuli jauci.

- Saučestvujemo u bolu nesrećne majke, koja je pred svojim očima izgubila dete, kaže komšinica i dodaje da je Ljiljana bila vedra i uvek nasmejana osoba, vredna od mladosti i da nije zaslužila da na tako surov način izgubi život.

U ulici Braće Radića, gde je nađen,u automobilu, Robert je kako tvrde susedi, imao stan u zgradi, 156, u kojem je ranije živeo sa Ljiljanom, iz kojeg je ona otišla kod majke, zbog nesuglasica između njih, jer je navodno konzumirao alkohol.

Međutim, nasilje nije nikada prijavljivano između bivših supružnika, pa su poznanici i komšije šokirani saznanjem da je Robert ubio bivšu suprugu. Robert je navodno radio na jednoj benzinskoj pumpi.

Hapšenju je prethodila potraga više policijskih ekipa za osumnjičenim Robertom, koji je odmah nakon ubistva pobegao iz stana, u kojem je nožem zadao više uboda Ljiljani, koja je bila oblivena krvlju, nakon monstruoznog čina.