Vlasnik menjačnice Goran Đokić iz Aleksinca, njegova supruga Gordana i dvadesetpetogodišnja ćerka Lidija svirepo su ubijeni 26. septembra prošle godine a istraga nezapamćenog zločina i dalje traje. Za teško ubistvo osumnjičen je Goranov brat od tetke Goran Džonić a zbog sumnje da mu je pomogao da usmrti bliske rođake, iza rešetaka je i njegov sin Stefan.

Viši sud je dva puta odbio da potvrdi optužnicu koju je protiv oca i sina podnelo Više javno tužilaštvo, naložena je i dopuna istrage koja je po svemu sudeći okončana, pa se očekuje da bi se najdalje do kraja godine Goran a možda i Stefan, mogli naći pred sudskim većem.

Advokat Zoran Vitković, koji zastupa porodicu ubijene Gordane Đokić smatra da je istraga razjasnila stanje stvari u najvećoj meri ali da se možda nikada neće saznati šta se i zašto desilo u noći ubistva jer Goran Džonić ne priznaje zločin.

- Čvrsto sam verovao da će pod pritiskom dokaza popustiti, nadao sam se da će ispoljiti bar malo ljudskosti i olakšati rodbini žrtava ali i posle godinu dana od ubistva, Goran Džonić odbija da to učini. Verujem da se i dalje nada da će se izvući, odnosno da neće biti dovoljno jakih dokaza da bude osuđen. Ubeđen je da može da izmanipuliše svakoga, zato je umešao druge ljude, šta će još izmisliti videćemo nadalje. Ono što sam shvatio je da Džonić ne ispoljava nimalo sažaljenja ni za žrtve niti za njihove rođake jer nijednim gestom to nije pokazao ni u jednoj situaciji – rekao je Vitković.

Komentarišući motiv ubistva, advokat porodice žrtve kaže da je uveren da pozadina trostrukog ubistva nije samo koristoljublje.

- Bilo je tu mržnje i zavisti, Džonić je sebe doživljavao kao mnogo vredniju osobu od brata, i smatrao je da je nepravedno to što je Đokić od njega bio imućniji. Živeo je u nekom svom iracionalnom svetu koji je teško shvatljiv ljudskom umu. To što mu je Đokić pomagao nije uticalo na njegov odnos prema bratu, planirao je da ga ubije smatrajući da nikada neće biti otkriven. Radi se o vrlo inteligentnoj osobi kome su mnoge stvari išle od ruke.To dokazuje i činjenica da je sam napravio prigušivač za oružje kojim je usmrtio porodicu. Nije lako napraviti prigušivač, za to je potreban specijalan alat, njegov problem je bio što ga nije imao već ga je pozajmio o čemu je svedočio čovek koji mu ga je da čime ime je obezbeđen još jedan dokaz protiv njega – objašnjava punomoćnik oštećenih.

Dodaje da veruje da je Džonić od brata ukrao značajno veću sumu novca od četrdesetak hiljada evra, koliko je pronađeno.

- Ne znamo koliko je para uzeto, imamo samo podatak koliko je nađeno...Pretpostavljam da je bilo više para, a Džonić je dovoljno visprena osoba da bi ceo plen sakrio na jednom mestu. Verujem da će pre ili kasnije nekoj osobi kojoj veruje reći gde je ostatak para. Moja sumnja da je ukrao više novca zasniva se na verovatnoj mogućnosti da je nakon zločina bio u menjačnici pa i u stanu žrtava te da je moguće da je i otuda nešto uzeo. Ovo iz razloga što ni kod Gorana, ni Gordana ni njihove ćerke nije pronađen nijedan ključ, što je prosto neverovatno jer je uobičajeno da svaki član porodice ima svoj. Takođe, u Đokićevom stanu je pronađena futrola za pištolj ali ne i oružje, tako da je moguće da ga je Džonić uzeo. Verujem i da je tamo koristio rukavice jer nisu pronađeni njegovi tragovi – govori advokat.

Osvrćući se na dosadašnji tok istrage, Vitković objašnjava da su stigla veštačenja kutije za municiju koja je pronađena u Stefanovoj garaži, koja su veoma značajna za odluku tužilaštva o krivičnom gonjenju Džonićevog sina.

- To veštačenje je pokazalo da na kutiji za municiju ima Goranovih ali ne i Stefanovih otisaka. Pretpostavljam da će bez obzira na to, tužilaštvo ostati pri optužbi protiv Stefana za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija jer je kutija sa municijom pronađena u njegovoj garaži. Da li je on pomogao ocu pre ili posle izvršenja krivinog dela to ne možemo znati ali postoje dokazi da nije bio u Moravcu u vreme kada je zločin izvršen. Iz tog razloga verujem da Stefan neće biti optužen za saučesništvo u ubistvu – navodi Vitković.

Dodaje, da se nada da je ovo veštačenje poslednja dokazna radnja te da se nada da će se optužnica uskoro naći pred većem Višeg suda.

- Očekujem da je do kraja ovog eventualno do polovine sledećeg meseca optužnica biti potvrđena i dostavljena strankama koje imaju pravo na prigovor o kojem će sud odlučivati. Tek nakon toga optužnica stupa na pravnu snagu i kreće se sa suđenjem. Ljudi koje zastupam žele da se sa suđenjem krene u nadi da će na neka pitanja dobiti odgovor. Posebno na to zašto je Džonić ubio mladu Lidiju, čija im smrt najteže pada – zaključuje Vitković.

Đokiće je pre ubistva poslednja videla Goranova majka Stojanka kod koje su u selu Moravac bili na večeri. Kako se sumnja, na putu do kuće sačekao ih je Goran Džonić i namamio u usamljeno područje gde ih je ubio. Tela je spalio i bacio u jamu koju je pokrio granjem a njihovo vozilo odvezao do šume u ataru Donje Trnave gde ga je zapalio. Otkriven je zahvaljujući video nadzoru u selu Tešica kroz koje je registrovalo njegovo kretanje neposredno pre i u noći ubistva kada je viđen kako vozi automobil ubijenog Đokića.

Autor: