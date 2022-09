'NIKADA NEĆU ZABORAVITI TAJ POGLED!' Mladen Mijatović oči u oči sa serijskim silovateljem - PROGOVORIO O JEZIVIM DETALJIMA!

Serijskom silovatelju u tom trenutku nije bilo lako ući u trag jer nije imao prijavu prebivališta niti mobilni telefon.

Novinar TV Pink Mladen Mijatović bio je sa policijom kada su 2007. godine na Adi Huji hapsili Igora M., koji je nedavno opet pušten na slobodu nakon što je odležao kaznu zatvora u trajanju od 15 godina.

Igor M. je tog 20. septembra bio uhapšen svega 20 dana nakon što je izašao iz pritvora, pošto je uznemirio javnost brutalnim serijskim silovanjem Beograđanki uz pretnju nožem.

Kako Mijatović priča, te 2007. godine, samo nekoliko dana nakon što je Igor pušten iz zatvora, policiji su počele da stižu prijave da muškarac uleće u butike i uz pretnju nožem pljačka i siluje radnice.

– Sećam se da je policija dobijala dojave i kako se povećavao broj prijava, pojačavala se i tenzija. Policija ga je brzo identifikovala, jer je ostavljao DNK – priseća se Mijatović.

Kako kaže, serijskom silovatelju u tom trenutku nije bilo lako ući u trag jer nije imao prijavu prebivališta niti mobilni telefon i stalno je menjao lokacije.

– To je bila velika tenzija, građani uplašeni, a Igora nigde nije bilo… A onda je 20. septembra pronađen u baraci na Ada Huji. Svi smo znali da je on i policija je odahnula – priseća se Mladen.

Tada se on našao oči u oči sa serijskim silovateljem.

– Prvi put kada sam ga video, bio je vezan i delovao je uplašeno. Na prvi pogled mi nije delovalo da može da počini takva gnusna dela. Nkad neću zaboraviti taj njegov pogled – rekao je Mladen Mijatović.

Podsetimo, Igor M. prvi put je napao 1992. godine, kada je imao samo 14 godina. Tada je za samo tri dana napao 9 žena, od kojih je četiri silovao. Na slobodu je izašao 2001. godine.

Nije prošlo ni mesec dana nakon što je iz zatvora, napao je ponovo. Silovao je još jednu ženu i počinio osam razbojništava.

Naime, u jednom kozmetičkom salonu silovao je M. A. i opljačkao. Ušao je u radnju i tražio kremu, potom je video da se ključ od salona nalazi u bravi, iskoristio je to, zaključao salon i odvukao devojku u solarijum gde ju je silovao.

Tada je osuđen na 10 godina, ali je iz “Zabele” izašao posle 5 i po godina. Njegov pohod se nastavio po izlasku iz zatvora.

Naime, u septembru 2007. godine u Ulici Maksima Gorkog, ušao je u butik i silovao je radnicu uz pretnju nožem. Po izlasku iz radnje ukrao je jaknu i novac.

Već sledećeg dana njegova serija napada se nastavila. Igor je uleteo u optičarsku radnju u Ulici vojvode Stepe i uz pretnju nožem ukrao pare, zlatan lanac i naočare.

Od ukradenih para kupovao drogu

Kako je tada na saslušanju izjavio, od novca koji je krao, kupovao je drogu. Nikada nije priznao silovanja, ali razbojništva jeste.

Strahuje se da će napasti ponovo?

S obzirom na to da je u pitanju višestruke povratnik, građani sa pravom strahuju da bi Igor M. ponovo mogao da napadne. Čak i pre nego što je pušten na slobodu, kako se nezvanično saznaje, nivo bezbednosti u prestonici podignuta je na viši nivo. Doduše, ne konkretno zbog ovog slučaja, već je cilj da se Beograđani što bezbednije.

Psiholog Radomir Čolaković je objasnio o kakvoj osobi je reč i savetovao “šta raditi da bi se eventualno izbegla takva situacija”.

– To je psihopata, tu nema leka, on će opet to da uradi, to je jak nagon. To su emotivno oštećene osobe i tu doktor ne može ništa. E sad pazite, ima tu dosta i preterivanja, znate kako kažu – ne ubija svaki metak. Ne znači da će on silovati pola Srbije, ali svakako apelujem na osobe iz njegovog okruženja da budu na oprezu. Po mem mišljenju, on je trebalo da bude smešten u neku vrstu izolacije, jer je to psihološki problem. Silovanje je strašna stvar i ne sme da se dogodi da on ovo ponovo počini. On mora da bude pod nekakvim nadozorom Centra za socijalni rad, nekih nadležnih organa, da se zna kuda ide, šta radi… – rekao je Čolaković.

Mladen Mijatović na pitanje da li postoji mogućnost da će Igor silovati ponovo kaže da on nije stručan da na isto odgovori, ali ističe da su gotovo svi primeri u prošlosti pokazali da su takvi ljudi napadali ponovo.

– Ipak, u isti mah verujem i nadam se da ga je dugogodišnja kazna zatvora promenila – rekao je Mijatović.

