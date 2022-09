MAJKA NIJE DOŠLA SINU (9) NI NA SAHRANU! Mališan koji se ugušio gasom sahranjen iznad kuće u kojoj je stradao!

Dečak N. A. (9) koji je nesrećnim slučajem preminuo juče u porodičnoj kući Ametovića sahranjen je danas u malozvorničkom selu Radalj.

Prema rečima kume Katice Koljibabić na večni počinak ispratile su ga članovi familije, komšije, ali nije došla majka koja je, inače, napustila supruga Dragana i njihovo četvoro dece, pa se on sam brinuo o njima.

- Tuga da ti srce pukne. Naš dobri dečak sahranjen je iznad kuće gde već počiva njegov deda. Bilo je mnogo naroda, celo selo u kome svi imaju samo lepe reči za dečaka koji je bio dobar i vredan kao i njegovu celu porodicu. Došle su obe Draganove sestre i sva tri brata, bio je predsednik opštine sa saradnicima, ali ne i majka koja je juče dolazila. Mlađi brat je kazao da ne može ići na sahranu, a sestrica je još mala da shvati šta se dešava.

Rekla sam im da zbog njihovog tate i seste moramo svi biti hrabri. Koliko cene ovu porodicu pokazalo je i to što su obred obavila tri sveštenika, naš iz sela, borinski i malozvornički i nisu želeli to da naplate. Dragan je divan čovek i otac, niko nije zaslužio da se ovako nešto desi, a posebno ne on. Kod mene je oboje najmlađe dece i ostaće tu dok im otac ne dođe iz bolnice. Duša me boli što se ovo dogodilo, to su tako dobra i vredna deca, pametna - kazala je kuma Katica.

Prema dosadašnjim informacijama, niko se još od nadležnih nije zvanično oglasio o ovom slučaju, sumnja se da je smrt dečaka posledica trovanja ili gušenja gasovima. Prema izjavama onih koji su poznavali Ametoviće u noći između petka i subote u kući je bio uključen agregat jer su im prekjuče iz ED isključili struju, koji je verovatno bio neispravan. Kako je za naš list nekoliko sati posle tragedije ispričala njihova kuma Katica, nju je kobnog jutra oko pet sati probudio Draganov sedmogodišnji sin koji je videvši nepomične članove porodice sa sprata, kroz prozor, skočio na fotelju ispred kuće i onda otrčao do nje po pomoć. Ona je sa suprugom otišla do Ametovića i zatekla stravičan prizor.

- Stariji dečak je već bio mrtav, Dragan je gledao, ali nije davao druge znake života, a moj suprug je na podu našao stariju devojčicu, podigao je na krevet i ona je samo rekla da ne može na noge. Nju i mlađu devojčicu je uzeo u naručje i izvukao iz kuće. Odmah smo zvali smo policiju i Hitnu pomoć. Njima je juče isključena struja zbog duga koji je napravio Draganov pokojni otac.

On je zato uključio agregat da bi imao struju u kući i ubacio ga u donju prostoriju. Kuća nema pravi odžak, samo neke cevi pa se dim negde verovatno provukao i počeo da ih guši u snu, a oni su u dve sobe spavali na spratu njihove trošne kuće – kazala je ona.

Kako je Kurir pisao u februaru ove godine Ametoviću žive u vrlo lošim slovima, Dragan se sam, iako načetog zdravlja brinuo o deci. Kući u kojoj žive je potrebno sređivanje, on je tu rođen i odrastao kao i njegova deca, a napravio je njegov nedavno preminuli otac ,,kako je znao i umeo’’. Dragan je nastojao da dogradi, popravi u uredi što bolje za njegove mališane, ali nije mogao više. Zbog bolesti je morao na operaciju stomaka, preživeo je dva infarkta, a na sve to ga je napustila supruga kada su počeli njegovi zdravstveni problemi.

- Najpotrebnije je da se izbetoniraju sobe, izmalterišu, a najvišeda se uradi kupatilo jer nemamo nikakvo. Kupamo se po starinski, u loncu, na šporetu zagrejemo vodu, pa se polivamo iz lončeta. Održavamo higijenu, ali bi nam mnogo značilo, posebno deci da mogu da se okupaju kao sav normalan svet u današnje vreme. Sam da uradim kupatilo ne mogu. Imam socijalnu pomoć i dečji dodatak, ali nas je petoro, a samo za moje lekove svaki mesec moram da dam nekoliko hiljada dinara. Sve bi bilo lakše da mogu da radim kao nekada, ali zdravlje me izdalo – pričao je Dragan u februaru ne sluteći šta će se desiti nekoliko meseci kasnije.

Otac i ćerka još u bolnici Dečakov otac Dragan (39) i jedanaestogodišnja sestra u teškom stanju su juče ujutru prevezeni u Opštu bolnicu u Loznici gde su zadržani na lečenju. - Otac se još uvek nalazi u jedinici intezivne nege, a devojčica je od juče na Odeljenju pedijatrije. Oboje su u stabilnom stanju – kazala je danas Dragana Mitrović, portparol lozničke Opšte bolnice, za naš list.

Povodom ovog događaja predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić izrazio je saučešće porodici Ametović zbog tragedije koja ih je zadesila, saopšteno je juče na opštinskom portalu. On je naveo da je do detalja upoznat sa situacijom Ametovića i istakao da opština uveliko radi na rešavanju stambenog pitanja porodice, ali da mu Dragan do petka nije pričao da ima dug za struju. Dodao da je opština u budžetu opredelila milion dinara za rešavanje stambenog pitanja Ametovića i da im je u više navrata obezbeđivala ogrev i hranu.

- Nema govora o zanemarivanju porodice. Naprotiv, činimo sve da im pomognemo. I taman kada smo priveli kraju sve aktivnosti vezane za rešavanje imovinskih odnosa na parceli na kojoj se nalazi trošna kuća u kojoj Ametovići trenutno žive, desila se strašna nesreća - rekao je Jevtić uz zaključak da će opština nastaviti aktivnosti u nameri da uredi dom Ametovića, ali da ‘’gubitak mladog života koji se dogodio nažalost ništa neće moći da nadomesti’’.

