TEŠKA NESREĆA U ĆIĆEVCU: Starija žena TEŠKO povređena

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ćićevcu uhapsili su M. M. (1948) iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je oko 19,30 časova na pešačkom prelazu u Ćićevcu svojim vozilom „reno laguna“ oborio sedamdesetosmogodišnju ženu pešaka i naneo joj teške telesne povrede. Povređena je zbrinuta u kruševačkoj Opštoj bolnici. Alkotstiranjem je ustanovljeno da je M.M. upravljao vozilom sa 0,57 promila u krvi. Po nalogu tužioca, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu.

