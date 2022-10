SAM PREKO 20 GODINA - KAKO LEGIJIN KUM PROVODI ROBIJU: Sat navija uvek u 5.55, a njegov dan u Zabeli izgleda ovako

Nenad Bujošević (47), bivši pripadnik „crvenih beretki“ i kum Milorada Ulemeka Legije (52), izdržava kaznu od 35 godina zatvora zbog ubistva Ivana Stambolića i četvorostrukog ubistva funkcionera SPO-a na Ibarskoj magistrali, a njegov prijatelj otkrio je domaćim medijima kako provodi dane u požarevačkoj „Zabeli“.

- Rambo mi kaže da je odlično i šali se „da uživa u turizmu“. Nije u samici, već u nekoj vrsti izolacije. U stvari je sam iz bezbednosnih razloga, jer su psiholozi zaključili da je psihički i fizički jak. Samica se smatra kaznom, što kod njega nije slučaj. On ne želi da ide iz nje, kaže da mu je super što je sam, ali mu to pravi problem zbog drugih stvari. Ne može da izlazi na vikende i odmore i nema pravo na uslovni otpust. Pre 10 godina je smešten u Sedmi paviljon jer je to bilo najgore mesto u koje su tada mogli da ga stave. Sada želi da izađe u paviljon otvorenijeg tipa, sa radnim obavezama - priča Rambov drug.

On je preneo i kako izgleda jedan zatvorski dan bivšeg kapetana Jedinice za specijalne operacije (JSO).

- Ustaje u sedam, ali sat uvek navija na 5.55. Trening počinje u 6.45, a u 7.15 ga vode u šetnju. U ćeliji se zagreva, a napolju trenira još sat i po - dva. Rekao mi je nedavno: „Treniram do ja*a! Posle idem da klopam, čitam knjige, gledam dokumentarce na TV-u, igram soni plejstejšn. Najviše volim dokumentarce, nebitno koje, jer mi ne treba prevod. Nemam bicepse i tricepse na moju visinu, ali treniram različite sportove“. Malo se pati sa engleskim i nemačkim jezikom, koje zna odranije. Probao je nešto drugo, ali mu nije išlo jer nije u fazonu da buba - kaže „beretkin“ prijatelj i ističe da mu je Rambo ispričao da je u zatvoru završio po nalogu nekadašnjeg premijera Zorana Đinđića.

- Rekao mi je da je u pitanju bio dogovor da on i Nenad Ilić zvani Glavonja preuzmu krivicu na sebe samo da bi Slobodanu Miloševiću sudili u zemlji, da ga ne pošalju za Hag. Kazao mi je: „Trebalo je da namestimo Radomira Markovića, a on da ukaže na to da je Sloba naredio ubistvo Vuka Draškovića. To je išlo, koliko znam, od Zorana Đinđića. Legija je išao kod Đinđića na dogovor, dan-dva pre nego što smo mi otišli u zatvor. Bili smo u dvorištu Vlade, tamo gde je Đinđić ubijen. Legija je ušao kod Đinđića, a Ilić i ja smo sedeli u automobilu i pričali sa bivšim pripadnikom JSO, koji je bio u obezbeđenju. Legija je kasnije izašao i rekao: „Sve je po dogovoru, idemo dalje!“ Nisam bio na sastanku, ne mogu da tvrdim da je to apsolutno istina, ali je Legija tako rekao. Apsolutno sam verovao Legiji i verujem mu i dan-danas! Otišli smo u sud da damo izjave. Da nije bilo tog dogovora, ne bi oni nama radili lične karte, pasoše za drugi identitet, ne bi nam dali pare. Uradili su mi to za ženu i decu. Trebalo je da budemo na slobodi za šest meseci - prepričava sagovornik razgovor sa Rambom.

Spuštao se kanapom sa zgrade, a nadimak je dobio jer zna mnogo o oružju

NADIMAK PO ORUŽJU

Bujošević je rođen u Švajcarskoj, a nadimak Rambo vuče još iz vojske i sa ratišta u Krajini.

- Nadimak ima jer zna mnogo o oružju, a ne zbog bicepsa i tricepsa. U Arkanovoj gardi su mu prikačili to ime i ne može da ga se otarasi. On je žilav. Pre zatvora je znao da se konopcem spušta sa zgrade - kaže Rambov prijatelj.

Legijin kum je naveo da se nesreća na Ibarskoj dogodila na 500 metara od njegove zgrade u Lazarevcu, ali da njega niko nije video tamo. Rambo traži da se obnovi suđenje, na kojem je za nesreću na Ibarskoj dobio 15, a za učešće u ubistvu Ivana Stambolića 35 godina zatvora.

- Otkrio mi je da su tada tražili od jednog sudije da ih osudi na po 40 godina za Ibarsku, ali da je on to odbio i otišao u advokaturu. Žali mi se da o žalbi odlučuje sudija koji im je izrekao drakonsku kaznu i da je presuda zbog toga odmah postala izvršna. Tako su, kako kaže, sudili samo još četnicima! Kaže mi: „Zaustavlja nas sudija koji je sve sje*ao“ - kaže prijatelj jedinog osuđenika, kome je odlično sa samim sobom već preko 20 godina.

Rambo je skroman i otkriva šta mu nedostaje.

- Nedostaju mu koncerti. On voli hard rok, onaj najteži. Čita knjige iz ekonomije, anatomije, sportske medicine. Nije uopšte poklekao. Nedaleko od njega je njegov venčani kum Legija u „Alkatrazu“, ali nema šanse da ga vidi - navodi sagovornik.