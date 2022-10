HEMIJSKA KASTRACIJA NIJE REŠENJE? Igor Jurić: Silovatelji bi zbog polne nemoći bili JOŠ SUROVIJI PREMA NOVIM ŽRTVAMA

Silovatelj Igor Milošević se posle puštanja na slobodu ponovo našao u pritvoru zbog ugrožavanja javne bezbednosti, zbog čega su građani odahnuli. Slučaj Milošević aktualizovao je, međutim, problem kažnjavanja silovatelja koji po puštanju na slobodu u najvećem broju slučajeva ponavljaju zločin.

Kako je moguće rešiti ovaj problem govorio je, Igor Jurić, osnivač centra za nestalu i zlostavljanu decu.

- Ponovno zatvaranje Igora Miloševića je iznuđeno rešenje. Svi smo odahnuli, ali to nije trajno, sistemsko rešenje. Mi nismo rešili problem silovatelja povratnika - rekao je Jurić i dodao da je dobra strana ovog slučaja i njegove medijske vidljivosti to što on pokazuje da se o problemu silovatelja mora ozbiljnije porazmisliti.

On je rekao da se zalaže za javni registar pedofila, ali da treba razmotriti i doživotnu robiju za silovatelje.

- Nisam za hemijsku kastraciju, jer je onda zbog polne nemoći surovost još veća. Žrtva prođe još gore nego da je silovana - tvrdi Jurić i zaključuje da je potrebno da ministarstvo pravde sazove tim stručnjaka i započne proces pronalaženja trajnog, sistemskog i efikasnog rešenja.

