HEJ, MISLIM DA NAM DETE VIŠE NIJE ŽIVO, NE DIŠE - Stravična ispovest majke dvogodišnjaka stradalog u požaru u Bačkom Petrovcu

"Hej, samo da ti javim da mislim da nam dete više nije živo, ne diše", bile su reči mog bivšeg muža koji me je u nedelju pozvao telefonom. Prvo sam pomislila da me laže, jer nije plakao, nije zvučao uzrujano, glas mu je bio miran i hladan. Nažalost, ubrzo sam shvatila da se dogodilo ono najgore.

Ovim rečima počinje ispovest Miroslava M., majka dečaka (2) iz Bačkog Petrovca koji se pre dva dana ugušio od dima u kući u kojoj je živeo sa ocem. Podsetimo, mališan je ostao sam u kući jer je otac otišao da odvede drugo dete kod lekara, pošto se povredilo na maratonu. Prema jednoj verziji, on je zaboravio šerpu na šporetu, koja se zapalila, a prema drugoj verziji, mališan je sam upalio ringlu na kojoj je bila plastična činija.

Izbacio me iz kuće

Nesrećna majka Miroslava, koja nije živela sa decom, kaže za Kurir da ne zna kako će preživeti gubitak deteta.

- Nisam ja njega ostavila, kao ni drugo dvoje dece, kod bivšeg supruga zato što sam ja tako htela. On me je izbacio iz kuće. Borim se da dobijem decu nazad, da dobijem starateljstvo, ali kažu mi da ja nemam uslova, dok on ima tri kuće - jecajući kaže Miroslava.

Ona kaže i da nije tačno da je njen suprug ostavio dete od dve godine samo u kući kako bi otišao da odvede kod lekara dugo dete.

- Nije to tačno, on je uvek tako ostavljao decu samu, a ode u kafanu ili kladionicu. To je radio i dok sam ja živela sa njima. Ja sam čula da je on dete ostavio, a on otišao do prodavnice i svratio do kafane, a da je moje jadno dete uključilo ringlu, na kojoj je bila neka plastična činija koja se zapalila i ugušila mog anđela. Njegova tetka je potom iz ambulante došla sa detetom koje se povredilo i zatekla mališana bez svesti - korz jauk priča Miroslava svoju verziju priče o tragediji koja ju je zadesila.

Kako dodaje, kupila je kovčeg za svog sina i sama mu organizuje sahranu.

- O Bože, ja sam mom malom anđelu organizovala sahranu. Kupila sanduk i sve to što treba. Danas ćemo ga ispratiti na večni počinak, a da li ću preživeti to, ne znam - navela je majka tragično nastradalog mališana.

Otac u pritvoru

Policija je posle tragedije privela oca pokojnog dečaka R. P. Njemu je određeno zadržavanje.

- Po nalogu dežurnog zamenka javnog tužioca određeno je zadržavanje osumnjičenog u trajanju od 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti, koji će u zakonom propisanom roku u toku današnjeg dana biti sproveden u prostorije tužilaštva, radi saslušanja na okolnosti navedenog krivičnog dela, te će nakon sprovedenog postupka određenih dokaznih radnji biti doneta javnotužilačka odluka - saopštili su iz Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Komšije: Otac je vodio računa o mališanima

Komšije iz Bačkog Petrovca o ocu dečaka imaju samo reči hvale i ističu da je, koliko oni znaju, vodio računa o deci.

- Strašna je ovo tragedija. Očekujemo da će ga pustiti iz protvora, tako smo čuli. O tome zašto on i majka detetova nisu živeli zajedno ne znam stvarno, a i to je njihova privatna stvar. Žao mi je dečaka, da na takav način nastrada. A, tako je sladak bio, naš mali komšija plavušan - kaže jedan od komšija.