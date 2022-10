NISI TI, JA SAM SLEDEĆA! Porodica Jelene Marjanović ove reči neće zaboraviti! Ubijena pevačica je OVU TAJNU odnela je sa sobom u grob

Ime pevačice Jelene Marjanović svima je poznato zbog svirepog načina na koji joj je oduzeto pravo na život. I posle presude su ostala brojna nerazjašnjena pitanja.

Niko nije mogao ni da zamisli da će takva sudbina zadesiti prevačicu Jelenu Marjanović, koja je tek počela da se probija na muzičkoj sceni kod nas. Njen žvotni put obeležio je osmeh i skromnost, ali i brojne tragedije. Krasio je izuzetan talenat, a sa druge strane bila je vrlo posvećena ćerka, supruga i majka.



Beživotno Jelenino telo pronađeno je, nakon kraće potrage, na nasipu u naselju Crvenka u Borči 02. aprila 2016. godine. Od tada se priča o njoj ne smiruje, naprotiv. Iznova su se pojavljivale razne spekulacije, od kojih mnoge nisu potvrđene, ni posle 6 godina od ubistva.



Osumnjičeni, obdukcija i svi drugi detalji istrage išli su svojim tokom, ali paralelno s njima tekla je reka suza koja nije imala veze sa samim činom ubistva, već sa nepravednim krajem osobe koja ničim to nije zaslužila.



Jelena Krsmanović rođena je 1983. u Beogradu, a od malih nogu pokazivala je veliki talenat za muziku. Njeni članovi porodice isticali su da je stalno pevala.

Svoj prvi album izdala je 2002. godine i to je bio nagoveštaj jedne blistave karijere.

Jeleni Marjanović je otac bio ključna podrška u karijeri i privatnom životu. Kada je iznenada preminuo, mlada pevačica odjednom je ostala bez tla pod nogama. Povukla se sa javne scene, a tek deceniju kasnije, kad je konačno smogla snage da nastavi da se bavi muzikom, progovorila je o tim trenucima u jednom intervjuu.



– To me je totalno dotuklo i ubilo. Posle toga nisam imala snage da nastavim. On je vodio moju karijeru, bio je moja snaga. Niko nije smeo prstom da me pipne. Kada je otišao, sve se ugasilo. Sada kada sam se vratila na scenu, osećam da je i moj tata srećan, gde god da je – rekla je tada Jelena.



Godinu dana nakon smrti oca, Jelena je izgubila i strica, koji je nakon bratovljevog odlaska preuzeo na sebe brigu o njegovoj ćerki.



Udala se 2010. godine za kompozitora i aranžera Zorana Marjanovića, s kojim je dobila ćerku Janu, a njen suprug je iz prethodnog braka već imao sina. Iako je svima u njihovom bliskom okruženju ovaj brak delovao kao da je pun ljubavi, Jelena je mučila svoje muke.



Zatim saznaje da joj je majka obolela od malignog tumora, te u potpunosti preuzima na sebe brigu o njoj. Rastrzana između posla, brige o detetu i bolesnoj majci i straha od gubitka i drugog roditelja, ipak se nikad nije žalila. Čak je nastupala i na dobrotvornim koncertima kako bi pomogla ugroženoj deci.



Međutim, posle stričeve sahrane, imala je čudan razgovor sa svojom strinom:



– Prošle godine, posle sahrane mog muža, pričale smo u kolima. Na moj komentar da sam ja sledeća, odgovorila mi je: Nisi ti, ja sam – ispričala je Jelenina strina, neposredno posle njenog ubistva.



Šta se zapravo dešavalo u njenom braku i kakve stvari je sve prežvljavala u sebi, ostaće velika tajna koju je Jelena odnela u grob.



Jedna od njenih velikih prijateljica sa naše muzičke scene bila je Nada Topčagić. Posle pevačicine smrti, tvrdila je da je njena mlađa koleginica poslednjih dana bila užurbana oko zajedničke duetske pesme koju je trebalo da snime, baš kao da je nešto predosećala.



– Sećam se da smo do tri ujutro sedele u studiju dok je ćerkicu držala u naručju. Ona kao da je predosetila da će umreti. Zvala me je pre nekoliko dana i požurivala s premijerom. Uporno je insistirala na tome, a inače nije bila takva da zapne za nešto – pričala je Nada.



Ipak, najtragičnije reči o sudbini Jelene izgovorila je njena tada petogodišnja ćerka, koja je danima nakon majčine smrti ponavljala: “Vratite mi moju mamu, hoću da se igram s njom…”



Glavni osumnjičeni ua Jelenino ubistvo bio je njen suprug Zoran Marjanović, koji je posle 6 godina, proglašen krivim i osuđen na 40 godina zatvora.

