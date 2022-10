UHAPŠEN VLASNIK DIVLJE DEPONIJE U MALOM MOKROM LUGU: Vozačima naplaćivao po 2.000 dinara istovar otpada(VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala i zaštite životne sredine, u saradnji sa Interventnom jedinicom 92 i Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, Odelјenjem za suzbijanje građenja bez građevinske dozvole i zaštite životne sredine, uhapsili su N. S. (42), vlasnika divlјe deponije u Malom Mokrom Lugu, zbog sumnje da je izvršio krivična dela zagađenje životne sredine i neovlašćeno bavlјenje određenom delatnošću.

Sumnja se da je on, od januara 2018. do kraja avgusta 2022. godine, na parcelama površine od oko tri hektara zagadio zemlјište tako što je, uz novčanu naknadu od 1.500 do 2.000 dinara, omogućio vozačima kamiona da na tom zemlјištu istovare otpad, saopšteno je iz MUP.

Osumnjičeni je vlasnik samo manjeg dela zemlјišta na kojem je formirana deponija, dok je veći deo u vlasništvu države i više fizičkih lica.

N. S. je, kako se sumnja, na ovaj način zagadio zemlјište u velikoj meri, pa će za otklanjanje posledica biti potrebno mnogo vremena i novca. Inače, on nije imao registrovano preduzeće ni ovlašćenje državnih organa za bavlјenje ovom delatnošću.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.