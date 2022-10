UZEO SLOBODAN DAN, PA UDAVIO ĆERKU U KOFI! Isplivali JEZIVI DETALJI ubistva u Vršcu: Otac planirao monstruozni zločin

Marko Budimirović (35) godinama zlostavljao suprugu Suzanu, zbog čega je 27. septembra osuđen na uslovnu kaznu. Ubrzo zatim Centar za socijalni rad dozvolio je Marku da vidi ćerku Petru (3), a on ju je udavio u kofi i obesio se.

Marko Budimirović (35) iz Vršca prekjuče je uzeo slobodan dan na poslu u opštini da bi odveo ćerkicu Petru (3) u iznajmljeni stan u tom mestu, gde ju je udavio u kofi punoj vode, nakon čega se obesio!

Samo sedam dana pre nezapamćenog zločina Budimirović je osuđen u sudu u Vršcu na uslovnu kaznu zatvora jer je godinama psihički i fizički zlostavljao suprugu Suzanu, s kojom je bio u fazi razvoda. Tada mu je izrečena i mera obaveznog lečenja jer je imao psihičkih problema. Onda je u ponedeljak usledila šokantna odluka Centra za socijalni rad u Vršcu, koji je Marku dozvolio da uzme dete na jedan dan od majke, što je psihopata iskoristio da presudi i ćerki i sebi.

Jeziva tortura

Kako smo saznali od izvora iz istrage, Marko se pre pet godina oženio Suzanom i od početka je počeo da je maltretira zbog bolesne ljubomore.

- Branio joj je da se viđa sa prijateljima, ograničavao joj kretanje, birao joj knjige koje sme da čita i tukao je za svaku sitnicu. Kad god mu se nešto ne bi svidelo kod Suzane, Marko bi je ošamario.

Nesrećna žena je trpela tu torturu sve do 29. aprila ove godine, kad ju je Marko, posle banalne svađe oko keksa koji je Suzana ponudila ćerki, oborio na pod i krvnički je išutirao. Očajnoj ženi je dojadila tortura, pa je sutradan prijavila muža za nasilje u porodici i on je uhapšen - objašnjava naš izvor, i dodaje:

- Marku je tada izrečena mera zabrane prilaska supruzi i ćerki i udaljen je iz stana na 30 dana. On je iznajmio stan u Vršcu, a mera zabrane prilaska supruzi i detetu produžena mu je sve do izricanja pravosnažne presude zbog nasilja u porodici. U tom periodu Marko je smeo da viđa dete samo u Centru za socijalni rad, pod kontrolisanim uslovima.

Tuga

Devojčica je ležala mrtva na podu, polugola, otac ju je udavio u kofi s vodom. Markov leš je bio u susednoj prostoriji

Izvor Informera

Prema rečima našeg izvora, Osnovni sud u Vršcu je 27. septembra osudio Marka na uslovnu kaznu od jedne godine zatvora, sa rokom provere od tri godine, uz obavezu da ide na lečenje, jer je konstatovano da ima takozvani mešoviti poremećaj ličnosti i da pati od anksiozne depresije.

- Marko se saglasio sa presudom, pa je ona postala pravosnažna. Samo šest dana kasnije, 3. oktobra, Centar za socijalni rad se saglasio da Marko prvi put od hapšenja uzme dete od majke na jedan dan, i on je tu priliku iskoristio da presudi i ćerki i sebi. Preuzeo je malu Petru u utorak, 4.Ž oktobra, pa je odveo u iznajmljeni stan i supruzi poslao poruku da će ubiti i dete i sebe.

Uspaničena Suzana je odmah pozvala policiju, koja je odjurila do Markovog stana i tamo zatekla stravičan prizor. Devojčica je ležala mrtva na podu, polugola, a utvrđeno je da ju je otac udavio u kofi punoj vode. Markov obešen leš nađen je u susednoj prostoriji - kazao je naš izvor. Suzana ne može da dođe sebi od tuge i bola i juče ju je u porodičnoj kući u Vršcu uzalud tešilo nekoliko desetina rođaka i prijatelja, koji nisu hteli da pričaju o tragediji.

Očajna žena je samo na svom Fejsbuk profilu objavila tekst sa umrlice njene pokojne ćerkice: "Tužnog srca javljamo rođacima, prijateljima i poznanicima da je naša mila i draga Petra preminula dana 4. oktobra u svojoj trećoj godini. Sahrana će se obaviti 6. oktobra u Vršcu... Laka joj zemlja", piše u čitulji.

Dobar kolega

Inače, Marko je poslednjih godina bio rukovodilac službe nabavke u opštini Vršac, a njegove kolege tvrde da ništa nije nagoveštavalo da će počiniti stravičan zločin. Načelnica gradske uprave Slavica Popović ispričala je medijima da je Marko bio dobar kolega.

- To su zapravo bile dve krajnosti - Marko kao dobar kolega i Marko privatno. Bio je visokoobrazovan i uvek spreman da pomogne, radio je odgovoran posao. U poslednje vreme je delovao malo tužno,Ž ali znali smo da je takav jer je bio u lošim odnosima sa ženom. Stalno se hvalio detetom, često je pominjao ćerku, pričao je kako želi da sve bude kao pre, da se vrati porodici, ali da ne uspeva u tome... Mi smo u šoku da je on to mogao da uradi. Privatno šta se dešavalo, to ne znam i ne bih da zalazim u to - kazala je Slavica.

Stanodavac: Marko je izgledao normalno

Vrščanin koji je Marku iznajmio stan ispričao nam je da nije imao problema sa njim.

- Znao sam da se razvodi, ali je delovalo da se sa tim dobro nosi. Sve je bilo u redu - kaže Markov stanodavac, koji je juče došao do stana kako bi Budimirovićevi rođaci uzeli njegove stvari. Oni nisu želeli da pričaju o zločinu i samo je jedan od njih kratko prokomentarisao:

- Strašno! Nemamo pojma šta mu bi! Shvatite nas...

Vanredna kontrola u CZSR u Vršcu

U Centar za socijalni rad u Vršcu juče je upućena vanredna inspekcija Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zbog šokantne odluke da se nasilniku i psihopati dozvoli da bude sam s detetom.

- U Vršcu je inspekcija, maltene pola ministarstva je tamo stiglo. Leteće glave jer su psihopati dozvolili da viđa dete bez nadzora, a u presudi mu stoji da je nasilnik i da je morao da ide na lečenje - kazao je dobro upućen izvor.

