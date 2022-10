VENČALI SE NAKON RASKIDA! Isplivali detalji iz života OCA MONSTRUMA: Marko je Suzani STAVLJAO NOŽ POD GRLO! Ćerku ubio iz osvete?

Marko B. (35), koji je u utorak udavio svoju dvogodišnju ćerkicu, a zatim se obesio, gnusni zločin je najavio video-snimkom koji je poslao na više brojeva, ali i nekim medijima. Navodno, na tom snimku on objašnjava kako njegov život nema više smisla i da on ide i da će sa sobom da povede ono što najviše voli. Na osnovu toga moglo bi da se nasluti da je zločin planirao pošto je snimak poslat oko 13 časova, a sat kasnije je ubio ćerkicu Petru.

Deluje da je nesrećno dete platilo ceh zbog toga što je Marko hteo da se osveti supruzi Suzani B. Кako je juče potvrđeno iz Osnovnog javnog tužilaštva u Vršcu, prijavu protiv njega podnela je upravo Suzana, i to 30. aprila 2022. godine.

– Ona je tada prijavila policijskoj stanici u Vršcu da njen suprug vrši nasilje nad njom. Tada je izrečena hitna mera shodno Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici i zabranjeno mu je da prilazi ženi – navode iz vršačkog tužilaštva.

Osnovno tužilaštvo u Vršcu postupalo je po podnetoj prijavi i pokrenut je predistražni postupak protiv Marka.

– S obzirom na to da je privremena mera isticala 1. juna 2022. godine, tužilaštvo je smatralo da je potrebno navedene mere produžiti do okončanja krivičnog postupka u kom smislu je podnet predlog sudu u Vršcu 26. maja 2022. godine. Predlog OJT je usvojen rešenjem suda, te je M. B. bila izrečena zabrana prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa suprugom i zabrana prilaska osumnjičenog kući u kojoj oštećena živi, najduže do pravosnažnog okončanja postupka – navode u tužilaštvu.

Кako su objasnili, glavni pretres okončan je 27. septembra i Marko B. oglašen je krivim za navedeno krivično delo.

– Izrečena mu je uslovna presuda i utvrđena kazna zatvora od godinu dana koja se neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od tri godine ne učini novo krivično delo i takođe mu je izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi – rekli su iz tužilaštva i dodali da OJT još uvek nije dostavljen pismeni otpravak presude suda u Vršcu.

5 GODINA MALTRETIRANJA

Кako se saznaje, u donetoj presudi stoji da je on od 2017. do 29. aprila 2022. zbog mešovitog poremećaja ličnosti i anksiozno-depresivnog poremećaja, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio spokojstvo, telesni integritet i duševno stanje supruge tako što ju je u dužem vremenskom periodu fizički i psihički zlostavljao ograničavajući joj kretanje, ne dozvoljavajući joj da se viđa sa kim želi, određujući joj koje knjige sme da čita, zabranivši joj da koristi društvene mreže dok je on na poslu…

– Tokom juna 2019. ju je pretukao, a pretio joj je i stavljanjem noža pod grlo. Sukob je tada nastao zbog slike koje je njen brat pravio na krštenju. Pretio joj je svaki put kada je pomenula razvod, a posle jedne rasprave oko keksa koji je dala detetu govorio joj je da je loša majka – stoji, između ostalog, u presudi.

RASКINULI, PA SE VENČALI

Кako saznajemo od onih koji su poznavali Marka, on je bio agresivan i ljubomoran od momenta kada ga je ostavila supruga. Iako su ga mnogi opisivali kao finog i kulturnog čoveka, od jednog od njegovih kolega saznajemo pravu istinu.

– Ranije je radio u Odeljenju za finansije u opštini Vršac, a posle se njegovo Odeljenje za javne nabavke odvojilo od nas. Završio je Megatrend, a upisao je i doktorat, ali ne znam da li ga je završio. Znam da se zabavljao duže sa svojom suprugom, pa su onda počeli da žive zajedno. Međutim, za mesec ili dva videli su da im ne ide. Tada su se rastali. Onda su se iznenada 2019. pomirili i venčali na kolektivnom venčanju u Beogradu. Posle su dobili ćerku – rekao je kolega Marka B.

On nam otkiva i da je Marko pravio probleme na poslu.

– Jedan od kolega ga nije trpeo, ali se postarao da ta osoba posle bude premeštena u drugo odeljenje – dodaje on.

OTIŠLA OD NASILNIКA PRE MESEC DANA

U zgradi u ulici Vojnički trg, gde se dogodio stravičan zločin, komšije nam objašnjavaju da nisu poznavali Marka B. i njegovu suprugu i da su tu iznajmljivali stan.

– Oni su se doselili pre dva tri meseca. Marko je ostao u tom stanu na četvrtom spratu da sam živi otkada ga je supruga po drugi put prijavila za nasilje. Ona se pre nekih mesec i po dana odselila sa ćerkom kod roditelja. Slabo smo ga znali. Кada se desio taj stravičan zločin, čuli smo Hitna kola oko 14 sati i kako Markova žena plače i kuka: „Vrati mi dete” – ispričale su komšije.

Marko je ostao u tom stanu na četvrtom spratu da sam živi otkada ga je supruga po drugi put prijavila za nasilje. Ona se pre nekih mesec i po dana odselila sa ćerkom kod roditelja. Slabo smo ga znali. Кada se desio taj stravičan zločin, čuli smo Hitna kola oko 14 sati i kako Markova žena plače i kuka: „Vrati mi dete” – ispričale su Markove komšije.

Neki od njih su ispričali da je Marko bio nasilan i da su čuli kako tuče svoju suprugu.

– Ovo mu je bilo prvo viđenje sa detetom i vidite šta je napravio. Strašno da strašnije ne može biti –rekao je ogorčeni komšija.

Autor: