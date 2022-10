PRAVNA ZAČKOLJICA DOVELA DO UBISTVA! Veštačenje mentalnog stanja ubice ćerke odnosilo se na njegov odnos sa suprugom, ne i sa detetom!

Ko je napravio propust u slučaju monstruoznog ubistva u Vršcu, kada je otac Marko Budimirović (35) golim rukama udavio svoju dvogodišnju ćerkicu Petru u kofi punoj vode, pa se obesio o luster, pitanje je koje istražuju nadležne institucije na pokrajinskom i nacionalnom nivou.

U vršačkom Centru za socijalni rad i danas se sprovodi vanredni nadzor, ne bi li se utvrdilo kako je čovek, koji je pre nedelju dana zvanično osuđen za porodično nasilje i kom je sud naložio da ide na psihijatrijsko lečenje, dobio mogućnost da samostalno viđa dete.

Kako "Novosti" saznaju, u svemu tome postoji pravna začkoljica, koja se odnosi na to da su se sve izrečene mere, pa i mera lečenja, odnosile na njegov odnos sa ženom, a ne i sa detetom, prema kom, do kobnog dana, nikada nije bio nasilan. Uz to, ta presuda od 27. septembra nije bila pravosnažna u trenutku kada je počinio zločin.

- Kada ga je supruga 30. aprila ove godine prijavila za nasilje u porodici, lekar-veštak vršačke Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“ uradio je procenu njegovog psihičkog stanja. Procenjeno je da ima kapacitet da ponovi to krivično delo, zbog čega mu je izrečena zabrana prilaska supruzi i kući u kojoj je živela. Dakle, procena se radila samo za odnos ubice prema supruzi. Nije rađena bezbednosna procena odnosa prema detetu, jer majka nikada nije skrenula pažnju da je otac bio nasilan prema ćerki. To se nije ni dovodilo u pitanje – kaže, za "Novosti", dobro obavešteni izvor.

U specijalnoj bolnici "Dr Slavoljub Bakalović" potvrđeno nam je da se Budimirović kod njih nikada nije lečio.

Nezvanično saznajemo i da je prethodnih pet meseci, otkako je bio prijavljen za porodično nasilje, ćerkicu redovno viđao u kontrolisanim uslovima, u prostorijama Centra za socijalni rad.

