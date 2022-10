POVEĆANA KAZNA UBICI IKONOPISCU: Vladan dobio 35 godina robije! Usmrtio staricu sa 26 UBODA NOŽEM I 8 UDARACA ČEKIĆEM ZBOG 760 EVRA!

Ikonopisac Vladan Grahovac (27) iz Raške, koji je iz koristoljublja brutalno ubio Jelicu Tatarovski (82) iz Niša kako bi od nje uzeo 760 evra, u zatvoru će morati da provede 35 godina zbog ovog zločina! Ovakvu odluku doneo je Apelacioni sud u Nišu koji je nakon odlučivanja po žalbama preinačio presudu Višeg suda u Nišu kojom je Grahovac bio osuđen na 30 godina zatvora i povećao mu kaznu za još pet godina.

Brutalno ubistvo koje je šokiralo Srbiju odigralo se u noći između 31. avgusta i 1. septembra 2019. godine u NIšu gde je Grahovac sa 26 uboda nožem i osam udaraca čekićem brutalno usmrtio staricu u njenom stanu zgradi na Bulevaru dr Zorana Đinđića. On je nesrećnu ženu poznavao jer je živeo u tok zgradi dok je studirao stomatologiju a potom je pobegao za Beograd gde je i uhapšen nekoliko dana kasnije.

Grahovac nije sporio zločin, naglasivši da “forenzičke dokaze ne može da ospori”, ali se branio da se navodno ničega ne seća jer je kobnog dana uzeo drogu „dži“ i alkohol. On je pred sudom negirao i da je od starice uzeo bilo kakav novac i objasnio da su 760 evra koji su pronađeni kod njega zarađeni protituisanjem, prodajom slika i radom na građevini!?

- Ugledni ljudi sa kojima sam bio u vezi, lekari, arhitekte i drugi, bili su spremni da učine sve da bi bili sa mnom tako da su me snabdevali drogom u dovoljnim količinama. Sve što se desilo je emicionalni duh prošlosti, zbog pokušaja suicida koji mi nisu išli od ruke, batinanja i silovanja u periodu kad sam bio dečak, zbog čega je sve moralo negde da se ispolji - rekao je on. Braneći se pred sudom, on je ispričao da ga je u mladosti otac brutalno prebijao, a njegov prijatelj i silovao kada je imao pet godina te da se zbog trauma se odao alkoholu, drogama i prostituciji. Kada je saznao da je HIV pozitivan krenuo je u Niš da se vidi sa bivšim partnerom i drugaricom ali su ga obili, pa se napio i navodno uzeo drogu „dži“ koja izaziva agresiju. Zbog toga je, hteo je da skoči sa solitera, ali je onda izgubio pamćenje, a sledeće čega tvrdi da se seća je da je u autobusu ka Beogradu sa zamotanom rukom…

“Jedina kazna za mene je eutanazija”

U završnom obraćanju pred sudom u martu ove godine Grahovac se izvinjavao za zločin tvrdeći da je bio neuračunljiv.

-Izvinjavam se celoj Srbiji za zločin koji nisam učinio u uračunljivom stanju, molim oštećene da mi oproste. Nisam svirepa ličnost. Najviše se plašim kazne Božije. Naslikao sam Isusa Hrista na platnu kao molitvu i traženje oproštaja za ubistvo Jelice Tatarovski. Mrzim svoje bivstvovanje i zato mislim da je eutanazija prava kazna za mene“, rekao je Grahovac završnoj reči.

“Postupao racionalno”

No, tužilaštvo nije imalo dilemu jer je, kako su istakli, sve radnje preduzimao racionalno.

- On je sračunato došao iz Raške u Niš kod Jelice Taratovski koju je poznavao i za koju je znao da ima novca od penzije koju je nasledila od supruga. Sve radnje je preduzimao racionalno, kupio je nož koji je nađen na licu mesta, imao je i čekić. Iskoristio je poverenje starice da uđe u stan, napao je, lišio života, izvršio premetačinu na mestima gde je pretpostavio da ima novca pošto je znao da čuva pare po novčanicima. Pojedini novčanici nisu ni nađeni, a pojedini su nađeni pored samog tela. Svesno i svrsishodno se ponašao i nakon toga. Uklanjao je tragove, vraćao se u stan, izbegavao kamere i krio lice, racionalno otišao u KC Niš na pregled jer se posekao, a onda za Beograd. Sve ukazuje da je znao šta radi - obrazložio je ranijezavršnoj reči zamenik VJT Andrija Ivić.

Odbrana tražila lečenje a ne zatvor

Branilac Grahovca advokat Jelena Arsićeva je u završnoj reči je istakla, pak, da Grahovac nije bio uračunljiv kobne noći te da ubistvo nije počinio iz koristoljublja, pa je zatražila novo veštačenje i njegovo upućivanje na lečenje u psihijatrijsku ustanovu umesto u zatvor

Pokušao da skoči sa stepeništa suda

Suđenje Grahovcu pratile su odvijalo se u jednom trenutku pod velikom napetošću, budući da je optuženi u februaru 2021.godine, po izlasku iz sudnice, pokušao da se baci sa stepeništa na trećem spratu zgrade Višeg suda u Nišu, ali su ga sprečili zatvorski stražari. Grahovac je u sudnicu Višeg suda u Nišu dovođen sa lisicama i na rukama i na nogama, u pratnji straže, a toga dana, u hodniku suda, kada su krenuli ka stepeništu, on se neočekivano nagnuo preko gelendera, ali su ga dvojica stražara uhvatila za noge i zadržala, a potom i vratili na stepenište.

